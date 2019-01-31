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"Сегодня было -35": Арктический холод испытывает Америку на прочность и бьет погодные рекорды

31 января 2019, 12:54  •  326 • В мире
Американский политолог Михаил Тильман в интервью Царьграду рассказал о том, как арктический холод испытывает Америку на прочность и бьет погодные рекорды. "Сегодня было -35", - сообщает эксперт, добавляя, что дома здесь строили, "явно не рассчитывая на такие температуры".
Соцсети США заполонили фото и видео с разных концов страны, где жители показывают замерзшую одежду, обледеневшие дороги и дома. Синоптики сообщают, что в США пришли сильные морозы и раньше пятницы потепления не обещают.
Американский политолог Михаил Тильман в эксклюзивном интервью Царьграду рассказал о том, как арктический холод испытывает Америку на прочность и бьет погодные рекорды. Больше всего досталось от непогоды Чикаго. Местные журналисты уже назвали его "городом-призраком", поскольку многие просто не рискуют в такой мороз выходить на улицу.
"Сегодня было -35, - рассказывая о том, что творится в городе, Тильман поясняет, что это "ещё ничего". - Оно было с жутким ветром. То есть за окном свистело и выло всю ночь. И стоял треск. Буквально. Это естественное явление".
По словам эксперта, дома в Чикаго строили, "явно не рассчитывая на такие температуры". Политолог пояснил, что несмотря на все его усилия обогреть дом, нужной температуры в комнатах достичь не удается.
"Мой котёл работает на полную катушку и не может прогреть до установленной температуры, - отмечает Тильман. - Воздух остывает во время прохождения по воздуховоду. С поправкой на ветер температура была -60. Я такого никогда в жизни не испытывал".
Ранее американские СМИ рассказывали, что в Чикаго начались перебои с транспортом. В том числе из-за морозов начались проблемы у железнодорожников и в аэропорту.
NBC News сообщает, что уже при температуре около -20 градусов в Чикаго железнодорожные бригады поджигают рельсы, чтобы заставить поезда двигаться.
"Сбои, вызванные холодом, также сохранятся, включая перебои в подаче электроэнергии и отмену рейсов и поездов, - сообщало информационное агентство Associated Press (AP). - Экипажам в Детройте понадобятся дни, чтобы отремонтировать водопроводную сеть, которая прорывается в среду, а другие трубы могут по-прежнему лопаться при постоянных отрицательных температурах".
Это же подтверждает в беседе с Царьградом и Тильман.
"Всё закрылось, - убеждает политолог. - Самолеты не летают. Поезда не ходят. Почту не носят".
По его мнению, "такое - круче любой политики".
Тем временем Национальная метеорологическая служба радовать американцев не спешит, уточняя, что арктический холод задержится до четверга точно.
Chicago residents experience record low temperatures and many capture the strange results of the powerful polar vortex hitting the Midwest. https://t.co/tk9G3GCCuH pic.twitter.com/uUKgfLWAGD
— NBC News (@NBCNews) 31 января 2019 г.
With temperatures near -20 degrees in Chicago, railroad crews are setting tracks on fire to keep trains moving. https://t.co/tk9G3Gl1D9 pic.twitter.com/116IF0eZfI
— NBC News (@NBCNews) 31 января 2019 г.
Chicago is going to be colder than Antarctica during the #PolarVortex. Here’s how to stay safe in the extreme cold pic.twitter.com/CAhNmMhXtR
— NowThis (@nowthisnews) 31 января 2019 г.

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