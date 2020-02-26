"Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит": Путин напомнил митингующим о законе

Лето прошлого года оказалось богатым на несогласованные митинги в Москве. И нередко на них случались провокации против силовиков. Те же старались максимально тактично обращаться с протестующими и с задержанными в том числе.

Президент России во время интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" заметил, что"дубинкой просто так никто не молотит".

"Если люди действуют в рамках действующих процедур, правил и законов, кто же будет махать дубинкой? - удивился глава государства и отметил: - Наоборот, защищать должны".

При этом президент напомнил митингующим о необходимости соблюдать закон и не допускать беспорядков.

"Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить", - продолжил свою мысль Владимир Путин.

Он подчеркнул, что подобных погромов допускать нельзя - "нельзя распускаться". Глава государства отметил необходимость действовать в рамках закона.