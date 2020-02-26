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"Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит": Путин напомнил митингующим о законе
26 февраля 2020, 16:09 • 88 • Политика
Президент России Владимир Путин напомнил митингующим о необходимости соблюдать закон и действовать строго в его рамках. Глава государства отметил недопустимость погромов. "Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит", - продолжил свою мысль Путин.
Лето прошлого года оказалось богатым на несогласованные митинги в Москве. И нередко на них случались провокации против силовиков. Те же старались максимально тактично обращаться с протестующими и с задержанными в том числе.
Президент России во время интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" заметил, что"дубинкой просто так никто не молотит".
"Если люди действуют в рамках действующих процедур, правил и законов, кто же будет махать дубинкой? - удивился глава государства и отметил: - Наоборот, защищать должны".
При этом президент напомнил митингующим о необходимости соблюдать закон и не допускать беспорядков.
"Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить", - продолжил свою мысль Владимир Путин.
Он подчеркнул, что подобных погромов допускать нельзя - "нельзя распускаться". Глава государства отметил необходимость действовать в рамках закона.
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