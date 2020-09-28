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"Сегодня будут яркие новости": Источник из Кремля выдал инсайд политологу
28 сентября 2020, 14:45 • 156 • Политика
Марат Баширов заявил, что, по словам его источника из Кремля, "сегодня будут яркие новости". О чём именно, пока неясно. Пока мы можем лишь напомнить об основных политических событиях дня.
Политолог Марат Баширов в личном телеграм-канале написал, что в течение дня понедельника, 28 сентября, всех нас ждут некие значительные новости из Кремля. Если быть совсем точными, цитата звучала так:
Объяснений сказанному Марат Баширов не дал. Мы можем лишь отметить, что среди главных политических событий дня, согласно представленным ранее анонсам, следует отметить сочинскую встречу президента России Владимира Путина с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Кроме того, в Минске начнётся 7-й форум регионов России и Белоруссии.
Также следует напомнить, что в Нидерландах начинаются судебные слушания по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего рейсом MH17. Наконец, тревожной остаётся ситуация в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан вновь прибегли к военной риторике на спорной территории.
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