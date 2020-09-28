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"Сегодня будут яркие новости": Источник из Кремля выдал инсайд политологу

28 сентября 2020, 14:45  •  156 • Политика
Марат Баширов заявил, что, по словам его источника из Кремля, "сегодня будут яркие новости". О чём именно, пока неясно. Пока мы можем лишь напомнить об основных политических событиях дня.
Политолог Марат Баширов в личном телеграм-канале написал, что в течение дня понедельника, 28 сентября, всех нас ждут некие значительные новости из Кремля. Если быть совсем точными, цитата звучала так:
Источник из Кремля: сегодня будут яркие новости.
Объяснений сказанному Марат Баширов не дал. Мы можем лишь отметить, что среди главных политических событий дня, согласно представленным ранее анонсам, следует отметить сочинскую встречу президента России Владимира Путина с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Кроме того, в Минске начнётся 7-й форум регионов России и Белоруссии.
Также следует напомнить, что в Нидерландах начинаются судебные слушания по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего рейсом MH17. Наконец, тревожной остаётся ситуация в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан вновь прибегли к военной риторике на спорной территории.

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