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"Седьмой" на стрёме: В Чёрное море выдвинулся очередной "морской агент" НАТО
25 ноября 2020, 08:05 • 31 • В мире
В Чёрное море направляется "морской агент" НАТО - американский ракетный эсминец Donald Cook. Военное судно с ракетным оружием является уже седьмым по счёту за этот год, которое альянс направляет на патрулирование.
В Чёрном море намерен заступить на временную службу очередной "морской агент" Североатлантического альянса. USS Donald Cook DDG-75 начал переход через пролив в Чёрное море, уточнили в Шестом флоте ВМС США.
Как говорится в официальном уведомлении, американские суда регулярно проводят патрулирование в данном регионе "в поддержку союзников".
Стоит отметить, что данный заход корабля НАТО является уже седьмым по счёту за год.
Напомним, что за всеми появившимися в Чёрном море кораблями НАТО ведёт непрерывное наблюдение силами и средствами Черноморского флота.
Американский эсминец УРО USS Donald Cook (DDG 75) стоит на вооружении американского флота с 1998 года. Основное вооружение корабля - 60 крылатых ракет "Томагавк". Место дислокации - испанская военно-морская база Рота. Корабль, оснащённый системой Aegis, является одним из четырёх эсминцев, составляющих морскую компоненту системы противоракетной обороны (ПРО) США в Европе.
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