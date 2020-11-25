"Седьмой" на стрёме: В Чёрное море выдвинулся очередной "морской агент" НАТО

В Чёрном море намерен заступить на временную службу очередной "морской агент" Североатлантического альянса. USS Donald Cook DDG-75 начал переход через пролив в Чёрное море, уточнили в Шестом флоте ВМС США.

Как говорится в официальном уведомлении, американские суда регулярно проводят патрулирование в данном регионе "в поддержку союзников".

Стоит отметить, что данный заход корабля НАТО является уже седьмым по счёту за год.

Напомним, что за всеми появившимися в Чёрном море кораблями НАТО ведёт непрерывное наблюдение силами и средствами Черноморского флота.

Американский эсминец УРО USS Donald Cook (DDG 75) стоит на вооружении американского флота с 1998 года. Основное вооружение корабля - 60 крылатых ракет "Томагавк". Место дислокации - испанская военно-морская база Рота. Корабль, оснащённый системой Aegis, является одним из четырёх эсминцев, составляющих морскую компоненту системы противоракетной обороны (ПРО) США в Европе.