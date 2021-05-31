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"Сеанс массовой шизофрении": Протасевича снова "поддержали" криком из Европы

31 мая 2021, 19:05  •  129 • Политика
В Европе снова прошла "громкая" акция в "поддержку" арестованного в Белоруссии экс-главреда экстремистского Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Задержанного в Минске экс-главреда экстремистского Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича снова "поддержали" громким криком из Европы. Перфоманс устроила белорусская "художница" Яна Шостак.
Это уже вторая подобная акция в её исполнении. Первая состоялась на прошлой неделе в Варшаве. Девушка на протяжении 40 секунд яростно вопила в микрофон, а затем выкрикнула лозунг белорусских националистов.
Нынешняя акция отметилась тем, что Яна Шостак кричала 40 секунд, держа в руках плакат с написанной красными буквами надписью: "FREEDOM for BELARUS". В переводе на русский языке это означает: "Свободу для Белоруссии". Акция прошла в присутствии журналистов и на фоне БЧБ-флага белорусских националистов, сотрудничавших с нацистами в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время данный флаг использует белорусская оппозиция.
Сеанс массовой шизофрении,
- прокомментировала видео с акции журналистка Ольга Скабеева.
Напомним, что 23 мая 2021 года самолёт авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске из-за поступившей угрозы взрыва на борту авиалайнера. Этим рейсом летел экс-главред экстремистского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега, публиковавшая в Telegram личные данные белорусских силовиков, чтобы над ними было проще совершить расправу.

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