"Сдвинулись с мёртвой точки": Меркель осталась довольна встречей в "нормандском формате"

После встречи "нормандской четвёрки" Ангела Меркель подвела итоги. Она заявила, что удалось достичь важных договорённостей. "Сегодня мы сдвинулись с мёртвой точки", - передает "ИноТВ" слова Меркель изданию Süddeutsche Zeitung.

Президенты Франции, России, Украины и канцлер ФРГ встретились в Париже 9 декабря. Они обсудили проблемы, связанные с Украиной: транзит газа и обмен пленными в Донбассе. Подводя итоги первой встречи с Владимиром Путиным, Владимир Зеленский заявил: "Давайте говорить "ничья". При этом Зеленский отметил, что переговоры, на его взгляд, "были сложными", а вместо намеченных 20 минут продолжались они почти час и состояли из двух частей: когда в комнате для переговоров были представители всех сторон, а затем разговор продолжился тет-а-тет. По словам украинского президента, Путин очень скрупулёзен, поэтому и разговор с ним вести непросто.

Однако на Украине дипломатичность Зеленского не оценили. На майдане Незалежности протестующие уже объявили президента Украины Владимира Зеленского предателем и громко скандируют: "Ганьба!" Силовики оперативно оцепили главную площадь столицы Украины, но не предпринимают никаких действий.