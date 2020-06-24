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"Сдохнут все спутники": Мощное оружие китайцев может таить в себе мировую угрозу - эксперт

24 июня 2020, 05:00  •  58 • Политика
Полковник в отставке военный эксперт Михаил Тимошенко в разговоре с Царьградом прокомментировал заявление китайских СМИ о том, что КНР в течение четверти века планирует победить США с помощью систем электромагнитного импульса ЕэМПи. Эксперт предупредил, что такое оружие может таить в себе мировую угрозу: "Сдохнут все спутники".
В разговоре с Царьградом полковник в отставке военный эксперт Михаил Тимошенко высказал своё мнение по поводу публикации в китайских СМИ о том, что КНР в течение четверти века планирует победить США с помощью электромагнитного импульса ЕэМПи.
"В своё время академик Юрий Борисович Харитон говаривал, что в неядерный противоракетный перехват может верить только идиот. Не знаю, что китайцы подразумевают под электромагнитным импульсом ЕэМПи, вопрос, чем он будет производиться", - начал Тимошенко.
Раз китайское оружие сравнивают с русским "Посейдоном", эксперт рассказал об этой системе, отметив, что она представляет собой, по сути, осовремененный вариант идеи товарища Андрея Сахарова.
"Товарищ Сахаров в своё время, когда ракет ещё не получалось толковых, предлагал сделать сверхмощную торпеду, чтобы атаковать побережье США. Не побережье в чистом виде, конечно, а портовые города. Военморы сказали ему, что они не воюют с мирными людьми, ты, Андрюш, подумай, что ты предлагаешь и зачем оно нужно, тем более что торпеды того времени, будем говорить, могли описывать циркуляцию, если у них был акустический датчик, типа немецких крапивных королей. А вообще-то они все были прямоходными. Если ты атакуешь корабль противника, то торпеда у тебя идёт по прямой. А входы в бухты и гавани американского побережья были разными. Из-за угла торпеда не могла туда войти. Она же не имела систему, будем говорить, инерциального наведения или что-то в этом роде. И было забыто. Вот придумали сейчас "Посейдон", о котором никто толком ничего сказать не может, кроме одного - для того чтобы эта штуковина могла двигаться с той безумной скоростью, в паровой капсуле, или каверне, нужна достаточно мощная энергетическая установка, которая могла бы воду испарять", - объяснил Тимошенко.
Нетрудно, по его словам, посчитать, сколько мегаватт мощности нужно на такое оружие. При взрыве такой "головёшки" образуется электромагнитный импульс - это один из поражающих факторов ядерного взрыва, поясняет эксперт.
"Он сжигает к чёртовой матери всю электронику, сколько может дотянуться по мощности, будем говорить. Проблема в том, что ядерный взрыв на, по сути, поверхности Земли отдаёт половину мощности на ударную волну, а вторая половина делится в разных пропорциях на световое излучение, жёсткое рентгеновское, электромагнитное и нейтронное. Если вы в космосе взрываете, то у вас 92 процента уходит на разнообразное излучение. Космический взрыв - это штуковина звероподобная, и она может выжечь на очень большом расстоянии любую электронику. А тем более нежную, современную, это же не лампочки. Вот что такое электромагнитный импульс", - рассказал Тимошенко.
Но "Посейдон", подчёркивает эксперт, могучая штуковина, а электромагнитные заряды или конвенциальное оружие, которое может обеспечивать электромагнитный импульс, оно уже существует.
"Мы достаточно много и часто писали про ракету "Алабуга", например. Это российская разработка. В случае с Китаем всё будет зависеть от того, на базе какой энергии будет запитывать источник это устройство для производства импульса. Откуда он берётся? Можно, например, использовать - по-моему, это патент 1950-х годов - патент Андрея Дмитриевича Сахарова. В своё время даже был он рассекречен и публиковался в журнале "Изобретатель и рационализатор", а потом многие таскали его в зубах и говорили: "Давайте на основе его делать генератор электромагнитного импульса". Секретом оно уже давно не является. В школьных кабинетах физики, конечно, не показывают", - рассуждает Тимошенко.
По его словам, если китайцы смогут нацепить на ракету "какую-то чертовщину", то флаг им в руки, а если смогут поднять её в космос - то ещё веселее.
"Только возникает другой вопрос: как они будут фокусировать эту фигню, электромагнитный импульс, потому что если он распространится во все стороны, то сдохнут все спутники, до которых он может дотянуться, включая китайские", - рассуждает эксперт.

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