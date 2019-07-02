"Сдохните, твари": В Сети смогли восстановить удаленное отовсюду видео подписанных ВСУ снарядов для Донбасса

В Сети появилось видео, на котором бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) своеобразно готовят к отправке снаряды, которыми будут обстреливать Донбасс. Запись была удалена со всех ресурсов, однако блогер Марина Саакян успела сохранить одну копию "для потомков".

На кадрах видно, как солдаты ВСУ с нескрываемой гордостью подписывают ракеты, которыми будут обстреливать Донбасс. Среди надписей можно увидеть традиционный нацистский "СУГС", а также подпись "Сдохните, твари".

"Они гордились этими видео. Всё везде давно удалено. Сохранила для потомков", - комментирует запись Марина Саакян в Twitter.

Они гордились этими видео. Всё везде давно удалено.

Сохранила, для потомков

...Подарочки для террористов готовы к отправке...@ganapolskytv pic.twitter.com/uIzXdrs8dm — ЯМарина Саакян (@marinochka_san) 2 июля 2019 г.

Также она опубликовала несколько фотографий. На одной из них можно увидеть бойца ВСУ рядом со снарядами для гаубицы, на которых написано "Всё лучшее детям". На других фото этот же молодой человек позирует рядом с украинским флагом и нацистской свастикой, а также вскидывает руку в фашистском приветствии.

"Человек, сидящий рядом, указывающий на снаряды, приготовленные для убийства детей Донбасса, - член нацистской группировки "Азов". Зовут его Юрий Крикун, и он явно гордится этой фотографией", - пишет Марина Саакян.

Фото: Twitter/ @marinochka_san