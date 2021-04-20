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"Сдерживаются, как могут!": Рунет взорвался хохотом после "тревожной" речи США по Чёрному морю

20 апреля 2021, 09:15  •  100 • Политика
Пользователи Рунета не сдержались и буквально разразились хохотом после заявления Госдепа США, "встревоженного" ситуацией в Чёрном море. По мнению Вашингтона, власти Украины заняли позицию, "заслуживающую похвалы". "Сдерживаются, как могут!" - хохочут в Сети.
По словам представителя Госдепартамента Неда Прайса, в США "глубоко обеспокоены" запретом иностранным судам входить в ряд районов Чёрного моря и считают это "неспровоцированной эскалацией" со стороны России.
"Это ещё один пример неспровоцированной эскалации в продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины", - сказал он.
По словам Прайса, Вашингтон также обеспокоен якобы наращиванием военного присутствия России у границ Украины. Он отметил, что "продолжающаяся сдержанность Украины перед лицом" провокаций со стороны России "заслуживает похвалы".
"Обеспокоенность" США вызвала смех у пользователей русского сегмента интернета.
"Да уж, сдерживаются как могут", - хохочет пользователь brainelkun.
"Сдержанность Украины заключается в том, что пока не разбежались", - отмечает Vlad Bilenko.
"Прайс перепутал сдержанность Украины с её полной профнепригодностью", - считает Артур Муселимян.

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