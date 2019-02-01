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"Сдерживание России зависит от сильной и современной польской армии" — американский генерал

01 февраля 2019, 05:09  •  56 • Политика
На встрече с представителями деловых кругов Польши генерал-полковник ВС США Бен Ходжес заявил, что благодаря своему географическому положению эта страна играет ключевую роль в сдерживании России. "Эффективность стратегии сдерживания потенциальной агрессии со стороны Российской Федерации зависит от сильной и современной польской армии на земле, воде и в воздухе..." — также отметил генерал.
Так, военачальник отметил, что транспортные пути, проходящие по территории Польши, сыграют чрезвычайно важную роль в случае конфликта НАТО с Россией. Они должны позволить Североатлантическому альянсу оперативно перекинуть войска на свой восточный фланг.
Особым образом генерал Ходжес отметил роль транспортного узла между Лодзью и столицей Польши. Его роль в обеспечении "безопасности Европы" будет и того более значительной, если его строительство будет сопряжено с инвестициями в развитие транспортной инфраструктуры стран, лежащих на побережьях Черного, Балтийского и Адриатического морей.
"Географическое положение Польши критически важно для (поддержания) стабильности и безопасности в Европе. Эффективность стратегии сдерживания потенциальной агрессии со стороны Российской Федерации зависит от сильной и современной польской армии на земле, воде и в воздухе — от хорошо интегрированной армии, находящейся под командованием НАТО и сотрудничающей со своими соседями, особенно с балтийскими странами и Германией", — заявил генерал Ходжес.
Его слова приводит польское издание Biznes Alert.

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