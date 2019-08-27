|
"Сдержать и развалить Московию": В Раде рассказали о "миссии" Киева
27 августа 2019, 10:39 • 212 • Политика
Глава Комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко рассказала о "миссии" Киева по сдерживанию России. Она отметила, что Киев должен "сдержать и развалить Московию".
По словам главы Комитета Верховной рады Украины по международным делам Анны Гопко, она мечтает о том, что в России "по примеру Украины" декоммунизируют советские памятники, в том числе и все напоминания о Сталине. Также она выразила надежду на последующее захоронение Ленина.
В своем Facebook она написала, что Незалежная "должна развалить Московию". В ее чаяниях и то, что Киев сможет сдержать Россию от "нашествия на цивилизацию Европы".
С мая 2015 года в Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
212
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 августа 2019, 01:39
|
21 августа 2019, 05:09
|
26 августа 2019, 01:54
|
22 августа 2019, 10:09
|
23 августа 2019, 02:39
|
25 августа 2019, 19:39
|
21 августа 2019, 14:54