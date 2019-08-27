"Сдержать и развалить Московию": В Раде рассказали о "миссии" Киева

По словам главы Комитета Верховной рады Украины по международным делам Анны Гопко, она мечтает о том, что в России "по примеру Украины" декоммунизируют советские памятники, в том числе и все напоминания о Сталине. Также она выразила надежду на последующее захоронение Ленина.

В своем Facebook она написала, что Незалежная "должна развалить Московию". В ее чаяниях и то, что Киев сможет сдержать Россию от "нашествия на цивилизацию Европы".

С мая 2015 года в Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.