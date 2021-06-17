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"Сдержать агрессора": Польша развернёт в сторону России свои Javelin
17 июня 2021, 13:35 • 178 • Политика
Оружие является для страны новым и было закуплено у Соединённых Штатов.
На Востоке Польши разместят новое оружие - противотанковые ракетные комплексы FGM-148F Javelin. Об этом сообщил прессе министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Блащак также рассказал, что в четверг он участвовал в показательных учениях на полигоне Киево недалеко от Торуня. На этой территории Войска территориальной обороны демонстрировали применение противотанковых комплексов Javelin.
"Это новое оружие, которое поставлено в Войско польское. Javelin будут использовать бригады Войск территориальной обороны, дислоцированные на востоке нашей страны. Это очень существенно, если речь идёт о целой системе сдерживания вероятного агрессора", - сказал Дворчик.
Польша подписала с США договор о поставке этих установок в мае прошлого года.
До конца 2021 года Польша должна получить 60 пусковых установок и 180 противотанковых управляемых ракет FGM-148F Javelin вместе с пакетом обучения и логистики.
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