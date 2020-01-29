Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русский мир становится единой цивилизационной единицей
Дольше будешь: иностранцам начнут выдавать российские визы на полгода
Нидерланды отменили первый за 12 лет визит делегации в Россию из-за одного депут...
Первый в Европе: В Германии зарегистрировали случай заражения новым типом корона...
Главная / В мире

"Сделка века": Премьер Израиля прилетит к Путину, чтобы обсудить урегулирование вопросов с Палестиной

29 января 2020, 01:54  •  10 • В мире
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху нанесет визит в Москву в среду, 29 января. Он должен обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос урегулирования палестино-израильских отношений. Речь пойдет о так называемой "сделке века". Свой план вечером 28 должна огласить и американская сторона. Журналисты NYT узнали, что по нему большая территория отходит к Израилю.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прилетит в Москву в среду, 29 января. Он должен будет встретиться в президентом России Владимиром Путиным и обсудить с ним детали палестино-израильского урегулирования, которое еще называют "сделкой века", пишет РИА Новости.
Россия - участник квартета по палестино-израильскому урегулированию, в который входят также США, ООН и ЕС. И глава МИД РФ Сергей Лавров многократно говорил о решении конфликта на основе принципа двух государств в границах 1967 года, которое исключает строительство поселений. До этого Лавров комментировал, что США пытаются отказаться от "двухгосударственного решения проблемы".
При этом Штаты не связывались с Россией во время подготовки плана по урегулированию палестино-израильского вопроса. Дональд Трамп объявлял, что итоговый план должны представить в 20:00 во вторник, 28 января. Однако его детали российской стороне неизвестны, заявлял постпред нашей страны при ООН Василий Небензя.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



10
Источник
Похожие новости
28 января 2020, 16:09
"За свободу Польши заплатили 600 тысячами жизней": Посольство России в Берлине ответило на требования Качиньского
29 января 2020, 01:54
"Сделка века": Премьер Израиля прилетит к Путину, чтобы обсудить урегулирование вопросов с Палестиной
28 января 2020, 22:39
Дайджест СМИ: Зеленский обвинил СССР в начале Второй мировой, смертоносный русский "Охотник", Россия проиграет войну за три часа
28 января 2020, 15:54
Борьба за авторитет: почему Помпео обвинил Россию и Иран в препятствовании перемирию в Сирии
28 января 2020, 12:39
Наступательный торг: прислушается ли Вашингтон к призыву ООН продлить СНВ-III
28 января 2020, 19:24
"Город закрыт, карантин": Петербурженка рассказала, как коронавирус ударил по туристам в Ухане
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 января 2020, 06:24
"395 лет тюрьмы и штраф 6 миллионов": В Греции вынесли приговор российским морякам
26 января 2020, 08:54
"Нас оплёвывали":  Политолог призвал громогласно заявить о преступлениях против России
24 января 2020, 01:39
"Удар под дых всей той русофобской клоаке": Польша, Литва и Украина "слились" с форума памяти жертв холокоста
26 января 2020, 02:24
Японец похитил секретные данные и передал их сотруднику торгпредства России - Kyodo
25 января 2020, 00:24
"Даже Бог не сохранил жизнь": Гозман не только оскорбил Победу, но и забыл о героях Великой Отечественной войны
27 января 2020, 01:09
Минируют берег Азовского моря, хотят ввести морскую блокаду: Украина готовится к стычке с Россией
23 января 2020, 19:09
«Иди, Вася. Иди!». Лукашенко нашел замену России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.