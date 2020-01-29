"Сделка века": Премьер Израиля прилетит к Путину, чтобы обсудить урегулирование вопросов с Палестиной

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прилетит в Москву в среду, 29 января. Он должен будет встретиться в президентом России Владимиром Путиным и обсудить с ним детали палестино-израильского урегулирования, которое еще называют "сделкой века", пишет РИА Новости.

Россия - участник квартета по палестино-израильскому урегулированию, в который входят также США, ООН и ЕС. И глава МИД РФ Сергей Лавров многократно говорил о решении конфликта на основе принципа двух государств в границах 1967 года, которое исключает строительство поселений. До этого Лавров комментировал, что США пытаются отказаться от "двухгосударственного решения проблемы".

При этом Штаты не связывались с Россией во время подготовки плана по урегулированию палестино-израильского вопроса. Дональд Трамп объявлял, что итоговый план должны представить в 20:00 во вторник, 28 января. Однако его детали российской стороне неизвестны, заявлял постпред нашей страны при ООН Василий Небензя.