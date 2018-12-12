|
"Сделать из европейцев овец, которых поведут на бойню": Коротченко показал логику США
12 декабря 2018, 15:54 • 101 • В мире
Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко обратил внимание общественности на логику США, которые хотят максимально прогнуть под себя Европу и "сделать из европейцев овец, которых поведут на бойню".
Об этом он написал в своем микроблоге.
"Логика США проста: вместо дешевого российского трубного газа навязать Европе дорогой американский сжиженный газ, - размышляет Коротченко в Twitter. - Чтобы закабалить ее экономически и политически. Вопрос: захотят ли европейцы быть овцами, которых поведут на бойню?"
Подписчики тему поддержали.
"Так называемые европейцы давно уже превратились в стадо баранов. Куда хлыст пастуха их погонит, туда и пойдут", - отмечают комментаторы.
Подпишитесь на нас
101
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
09 декабря 2018, 14:56
|
10 декабря 2018, 16:39
|
10 декабря 2018, 07:12
|
08 декабря 2018, 11:09
|
08 декабря 2018, 01:25
|
07 декабря 2018, 12:24
|
08 декабря 2018, 14:24