"Сделать из европейцев овец, которых поведут на бойню": Коротченко показал логику США

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко обратил внимание общественности на логику США, которые хотят максимально прогнуть под себя Европу и "сделать из европейцев овец, которых поведут на бойню".

Об этом он написал в своем микроблоге.

"Логика США проста: вместо дешевого российского трубного газа навязать Европе дорогой американский сжиженный газ, - размышляет Коротченко в Twitter. - Чтобы закабалить ее экономически и политически. Вопрос: захотят ли европейцы быть овцами, которых поведут на бойню?"

Подписчики тему поддержали.

"Так называемые европейцы давно уже превратились в стадо баранов. Куда хлыст пастуха их погонит, туда и пойдут", - отмечают комментаторы.