Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Поклонская: "Убийством Государя убили и разорвали Российскую Империю… на ло...
"Она же не колхозница": Пригожин не увидел в поступке жены Нетаньяху &...
"Применили "самое страшное оружие": ВСУ пожаловались на бойцов До...
Здоровая оппозиция нужна, чтоб не уйти в "застой"
Главная / В мире

"Сделано на профессиональном уровне": Британия похвалилась перехватом российских Су-30

20 августа 2019, 03:09  •  81 • В мире
В понедельник, 19 августа, британские истребители Typhoon поднимались для сопровождения двух истребителей Су-30 ВКС России. "Сделано на профессиональном уровне", - похвалились в Минобороне Британии.
Сообщение об этом появилось в официальном микроблоге британского военного ведомства в Twitter. "Перехват" произошел в тот момент, когда российские истребители пролетали над Балтийским морем. При этом истребители Typhoon вылетали с военного аэродрома Эмари в Эстонии, где они сейчас базируются.
8 августа британские военные также сообщали о двух перехватах российских военных самолетов. В первом случае истребители Британии сопровождали бомбардировщик ТУ-95 ВКС России в районе Шотландии, а во втором – дело происходило близ Эстонии. В этом случае британцы поднимались для сопровождения российского Ту-95 и двух истребителей Су-27.
Напомним, 12 августа истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря. Министр в это время следовал из Калининграда в Москву, его сопровождали два истребителя морской авиации.
В итоге лётчики Су-27 оттеснили истребитель альянса. Едва подлетевший иностранный борт был отогнан самолётами сопровождения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
19 августа 2019, 20:39
Может ли Макрон вернуть Путина в G7?
19 августа 2019, 04:24
"Стратегический интерес": Трамп готов обсудить с Данией покупку Гренландии
19 августа 2019, 04:09
Нехватка продуктов, лекарств и топлива: как в Великобритании оценивают возможные последствия «жёсткого» брексита
19 августа 2019, 20:39
Стало понятно, зачем Трамп задумал купить Гренландию
19 августа 2019, 10:54
"Простое выколачивание денег": Для чего сенатор от Аляски пугает "российской угрозой" в Арктике
20 августа 2019, 02:54
Колонна бронетехники и беспилотники: что известно об атаке на турецкий конвой в Сирии
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 августа 2019, 03:09
Очередная «протестная суббота» с позором провалилась (Руслан Осташко)
20 августа 2019, 02:54
Колонна бронетехники и беспилотники: что известно об атаке на турецкий конвой в Сирии
20 августа 2019, 02:54
Встреча в Форте Брегансон: как прошли переговоры между Путиным и Макроном во Франции
20 августа 2019, 03:09
Резерв под боком: Поляки признались, на кого уповают, "если Россия нападет"
20 августа 2019, 03:09
"Применили "самое страшное оружие": ВСУ пожаловались на бойцов Донбасс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 августа 2019, 04:54
Шойгу подписал исторический документ: Венесуэла ждет в гости военные корабли России
18 августа 2019, 21:54
Прощай, Россия! Порошенко вынес ей приговор
17 августа 2019, 06:54
"Чтоб русские померли... Со смеху": Советнику Зеленского ответили на заявления о "превентивном ударе" по России
18 августа 2019, 02:24
Грибы против ВСУ: Украинские военные лишились сразу девяти бойцов
15 августа 2019, 06:09
"Уж ты б, Зин, промолчала": Соболь обругала Соловьёва и получила ответку в стиле Высоцкого
17 августа 2019, 14:54
На Порошенко ополчились иностранные инвесторы в Украину
19 августа 2019, 04:24
Война в Донбассе - комедия? Как жена Порошенко не устояла перед "Котиком с горящими глазами"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.