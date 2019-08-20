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"Сделано на профессиональном уровне": Британия похвалилась перехватом российских Су-30
20 августа 2019, 03:09 • 81 • В мире
В понедельник, 19 августа, британские истребители Typhoon поднимались для сопровождения двух истребителей Су-30 ВКС России. "Сделано на профессиональном уровне", - похвалились в Минобороне Британии.
Сообщение об этом появилось в официальном микроблоге британского военного ведомства в Twitter. "Перехват" произошел в тот момент, когда российские истребители пролетали над Балтийским морем. При этом истребители Typhoon вылетали с военного аэродрома Эмари в Эстонии, где они сейчас базируются.
8 августа британские военные также сообщали о двух перехватах российских военных самолетов. В первом случае истребители Британии сопровождали бомбардировщик ТУ-95 ВКС России в районе Шотландии, а во втором – дело происходило близ Эстонии. В этом случае британцы поднимались для сопровождения российского Ту-95 и двух истребителей Су-27.
Напомним, 12 августа истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря. Министр в это время следовал из Калининграда в Москву, его сопровождали два истребителя морской авиации.
В итоге лётчики Су-27 оттеснили истребитель альянса. Едва подлетевший иностранный борт был отогнан самолётами сопровождения.
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