"Сделал жесткое предупреждение России": На Украине по-своему расценили жалобу Волкера в Сенате США

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер в очередной раз пожаловался на "российскую агрессию". На этот раз он сделал это в стенах комитета по иностранным делам Сената Соединённых Штатов.

Во время слушаний Волкер обвинил Россию в том, что она якобы "создала один из худших гуманитарных кризисов в Европе после войн на Балканах в 1990-е". И снова, несмотря на многочисленные опровержения со стороны Москвы, заговорил о том, что в Донбассе, мол, воюют российские войска.

"Россия остается основным препятствием для выполнения Минских соглашений", - заверил американских сенаторов Волкер, добавив, что "Украина сделала все возможное для выполнения соглашений".

По факту же украинские военные практически ежедневно откровенно нарушают договорённости, достигнутые в Минске. Об этом свидетельствуют сводки ополченцев Донбасса, о том же говорят и данные международных наблюдателей из ОБСЕ.

Об этом на Западе, и в США в том числе, предпочитают не говорить, обвиняя во всём Россию. А Волкер же пошёл ещё дальше и, видимо, "забыл" про пункты Минского договора. Либо невнимательно его прочёл? Во время слушаний в Сенате он, как сообщает ТНС, вообще лишил ДНР и ЛНР места в Минских соглашениях.

"Россия продолжает поддерживать свои марионеточные режимы, так называемые Донецкую и Луганскую народные республики, которым нет места в Минских соглашениях или Конституции Украины", - сообщил Волкер.

В украинских СМИ по-своему расценили жалобу спецпредставителя США. Так, издание "Обозреватель", известное своей русофобской позицией, пришло к выводу, что Волкер, мол, "сделал жесткое предупреждение России". Но в чём именно оно заключается, так и не ясно. Расшифровки этого заявления в самом тексте также не имеется.