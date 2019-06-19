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"Сделал жесткое предупреждение России": На Украине по-своему расценили жалобу Волкера в Сенате США

19 июня 2019, 12:24  •  206 • Политика
Во время своего выступления в комитете по иностранным делам Сената США спецпредставитель Соединённых Штатов по вопросам Украины Курт Волкер пожаловался на "агрессию России" и её "поддержку марионеточных режимов" в Донбассе. В украинских СМИ по-своему расценили это заявление, указав, что Волкер, мол, "сделал жесткое предупреждение России".
Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер в очередной раз пожаловался на "российскую агрессию". На этот раз он сделал это в стенах комитета по иностранным делам Сената Соединённых Штатов.
Во время слушаний Волкер обвинил Россию в том, что она якобы "создала один из худших гуманитарных кризисов в Европе после войн на Балканах в 1990-е". И снова, несмотря на многочисленные опровержения со стороны Москвы, заговорил о том, что в Донбассе, мол, воюют российские войска.
"Россия остается основным препятствием для выполнения Минских соглашений", - заверил американских сенаторов Волкер, добавив, что "Украина сделала все возможное для выполнения соглашений".
По факту же украинские военные практически ежедневно откровенно нарушают договорённости, достигнутые в Минске. Об этом свидетельствуют сводки ополченцев Донбасса, о том же говорят и данные международных наблюдателей из ОБСЕ.
Об этом на Западе, и в США в том числе, предпочитают не говорить, обвиняя во всём Россию. А Волкер же пошёл ещё дальше и, видимо, "забыл" про пункты Минского договора. Либо невнимательно его прочёл? Во время слушаний в Сенате он, как сообщает ТНС, вообще лишил ДНР и ЛНР места в Минских соглашениях.
"Россия продолжает поддерживать свои марионеточные режимы, так называемые Донецкую и Луганскую народные республики, которым нет места в Минских соглашениях или Конституции Украины", - сообщил Волкер.
В украинских СМИ по-своему расценили жалобу спецпредставителя США. Так, издание "Обозреватель", известное своей русофобской позицией, пришло к выводу, что Волкер, мол, "сделал жесткое предупреждение России". Но в чём именно оно заключается, так и не ясно. Расшифровки этого заявления в самом тексте также не имеется.

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