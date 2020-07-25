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"Сделает Су-57 истребителем поколения 5+": На что способна новейшая система РОФАР

25 июля 2020, 05:05  •  68 • Политика
Новое поколение истребителя Су-57 могут оснастить системой РОФАР, которая защитит истребитель от "ослепления" и других неприятных сюрпризов противника.
Российские истребители пятого поколения Су-57 могут оборудовать системой РОФАР. Название расшифровывается как "радиооптические фазированные антенные решётки". Российские инженеры работают над этим уже пять лет. Система способна прокачать российские истребители до поколения 5+.
Один из способов справиться с вражескими самолётами - это ослепить их радары с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Однако истребитель, оснащённый системой РОФАР, гораздо менее уязвим к подобным атакам, а значит, имеет значительное преимущество над противником. Кроме того, РОФАР расширяет зону видимости самолёта до 500 километров.
Вполне возможно оснащать ими (системами РОФАР) истребители Су-57, что превратит их в самолёты поколения 5+, - пишет Nation News.

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