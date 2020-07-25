"Сделает Су-57 истребителем поколения 5+": На что способна новейшая система РОФАР

Российские истребители пятого поколения Су-57 могут оборудовать системой РОФАР. Название расшифровывается как "радиооптические фазированные антенные решётки". Российские инженеры работают над этим уже пять лет. Система способна прокачать российские истребители до поколения 5+.

Один из способов справиться с вражескими самолётами - это ослепить их радары с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Однако истребитель, оснащённый системой РОФАР, гораздо менее уязвим к подобным атакам, а значит, имеет значительное преимущество над противником. Кроме того, РОФАР расширяет зону видимости самолёта до 500 километров.