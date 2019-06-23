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"Сделаем Иран снова великим": Трамп пообещал Тегерану снять санкции в обмен на отказ от ядерного оружия
23 июня 2019, 07:24 • 67 • Политика
Американский президент Дональд Трамп в своем Твиттере пообещал Тегерану снять с него санкции и сделать процветающей страной в обмен на то, что у страны не будет ядерного оружия. "Сделаем Иран снова великим", - выдвинул уже знакомый многим лозунг Трамп.
При этом ранее в том же Твиттере американский лидер анонсировал введение новых санкций против Ирана, которые, по его словам, введут в понедельник. При этом он заявил, что хочет стать лучшим другом этой страны и что он "с нетерпением" ждет того дня, когда санкции будут сняты и Иран снова станет процветать.
Указывает он и условия, при которых это должно произойти. А именно – отказ Тегерана от ядерного вооружения.
Все это происходит на фоне недавнего обострения отношений между двумя странами. Силы КСИР сбили на входе в Персидский залив беспилотник с выключенными опознавательными знаками. В Америке позже признали, что дрон принадлежал им, но принялись обвинять Тегеран в агрессии. Дескать, беспилотник вовсе не шпионил и не нарушал воздушных границ страны, а просто летал в международном пространстве.
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