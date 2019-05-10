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"Сдайте ключ и расплатитесь за мини-бар": Зеленский жестко отреагировал на попытку Рады отложить инаугурацию - видео
10 мая 2019, 23:09 • 86 • Политика
Владимир Зеленский жестко отреагировал на инициативу Верховной Рады перенести его инаугурацию с 19 мая из-за "гнилого воскресенья". "Сдайте ключ и расплатитесь за мини-бар", - прозрачно намекнул избранный президент Украины.
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выступил с жестким видеообращением к депутатам Верховной Рады, решившим перенести его инаугурацию с 19 мая под предлогом "гнилого воскресенья". Политик призвал парламентариев думать о народе, а не депутатских ксивах.
Зеленский считает, что депутаты Верховной Рады боятся, что он объявит досрочные выборы и все они лишатся своих мандатов. В этой связи они изо всех сил стремятся оттянуть инаугурацию.
Он подчеркнул, что инаугурация должна пройти 19 мая, так как этого требует народ Украины.
Напомним, что в Верховной Раде обосновали перенос инаугурации с 19 на 1 июня тем, что дата приходится на "гнилое воскресенье" - плохой с астрологической точки зрения день. На сайте парламента был опубликован законопроект о переносе инаугурации.
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