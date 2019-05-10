Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Интрига напоследок: Порошенко пытается поссорить Германию с Россией
Коломойский опять «не влез» в политику: Олигарх назвал кандидата на пост премьер...
Путин пожелал удачи сборной России на чемпионате мира по хоккею
«Порошенко никак не успокоится»: Зеленский призвал Раду не затягивать с определе...
Главная / Политика

"Сдайте ключ и расплатитесь за мини-бар": Зеленский жестко отреагировал на попытку Рады отложить инаугурацию - видео

10 мая 2019, 23:09  •  86 • Политика
Владимир Зеленский жестко отреагировал на инициативу Верховной Рады перенести его инаугурацию с 19 мая из-за "гнилого воскресенья". "Сдайте ключ и расплатитесь за мини-бар", - прозрачно намекнул избранный президент Украины.
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выступил с жестким видеообращением к депутатам Верховной Рады, решившим перенести его инаугурацию с 19 мая под предлогом "гнилого воскресенья". Политик призвал парламентариев думать о народе, а не депутатских ксивах.
Зеленский считает, что депутаты Верховной Рады боятся, что он объявит досрочные выборы и все они лишатся своих мандатов. В этой связи они изо всех сил стремятся оттянуть инаугурацию.
"Сдайте ключ и расплатитесь за мини-бар", - прозрачно намекнул Зеленский на видео.
Он подчеркнул, что инаугурация должна пройти 19 мая, так как этого требует народ Украины.
Напомним, что в Верховной Раде обосновали перенос инаугурации с 19 на 1 июня тем, что дата приходится на "гнилое воскресенье" - плохой с астрологической точки зрения день. На сайте парламента был опубликован законопроект о переносе инаугурации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



86
Источник
Похожие новости
10 мая 2019, 19:54
"Методички вместо Булгакова": Британские СМИ заподозрили Путина в смерти Доренко
10 мая 2019, 16:39
Адвокат Трампа хочет убедить Зеленского расследовать вмешательство Украины в выборы в США – СМИ
10 мая 2019, 14:39
Лавров отметил значительные расхождения в позициях России и Японии по мирному договору
10 мая 2019, 19:54
"Гнилое воскресенье": В Верховной Раде нашли способ отсрочить инаугурацию Зеленского
10 мая 2019, 23:09
"Сдайте ключ и расплатитесь за мини-бар": Зеленский жестко отреагировал на попытку Рады отложить инаугурацию - видео
10 мая 2019, 16:39
Штаб Зеленского сохранил в тайне уровень присутствия США на его инаугурации
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 мая 2019, 10:09
Запад возмущён: Россия уничтожает боевиков
07 мая 2019, 00:54
Сирийские боевики выпустили по базе Хмеймим 36 снарядов, но потерпели сокрушительное фиаско. Минобороны РФ подтвердило
04 мая 2019, 04:39
"Против "Северного потока-2": На Западе озвучили условия для снятия санкций с России
09 мая 2019, 21:09
Западные СМИ о Дне Победы: Путин показал, что Россия — сверхдержава
09 мая 2019, 17:54
Как День Победы в Мариуполе стал точкой невозврата для Донбасса
09 мая 2019, 04:54
Канцлеру Австрии накануне Дня Победы пришлось оправдываться перед Россией
09 мая 2019, 08:09
"У них рентгеновское зрение": Украинцы "опустошили" Крымский мост, сделав фотографии с ракурса снизу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.