"Сдайте ключ и расплатитесь за мини-бар": Зеленский жестко отреагировал на попытку Рады отложить инаугурацию - видео

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выступил с жестким видеообращением к депутатам Верховной Рады, решившим перенести его инаугурацию с 19 мая под предлогом "гнилого воскресенья". Политик призвал парламентариев думать о народе, а не депутатских ксивах.

Зеленский считает, что депутаты Верховной Рады боятся, что он объявит досрочные выборы и все они лишатся своих мандатов. В этой связи они изо всех сил стремятся оттянуть инаугурацию.

"Сдайте ключ и расплатитесь за мини-бар", - прозрачно намекнул Зеленский на видео.

Он подчеркнул, что инаугурация должна пройти 19 мая, так как этого требует народ Украины.

Напомним, что в Верховной Раде обосновали перенос инаугурации с 19 на 1 июня тем, что дата приходится на "гнилое воскресенье" - плохой с астрологической точки зрения день. На сайте парламента был опубликован законопроект о переносе инаугурации.