"Сдался оплот совести": Оппозиционера Илью Яшина постиг "крах"

Глава Красносельского района Москвы заявил об уходе с поста. В Сети его уход назвали "крахом".

Илья Яшин покинул пост главы Красносельского района Москвы. Об этом он заявил в своём Facebook. Он сообщил о сложении своих полномочий из-за давления и о том, планирует заниматься городской политикой на добровольных началах.

"Сегодня я написал заявление о сложении полномочий. В конце месяца закончится мой отпуск, после чего я останусь рядовым муниципальным депутатом, работающим на общественных началах", - написал он в Facebook.

"Борьбу за нашу и вашу постиг тотальный крах. Сдался последний оплот совести и любви к донатам", - прокомментировал уход с поста оппозиционера журналист Армен Гаспарян.