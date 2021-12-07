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"Сдали Зелю": Associated Press насмешило пользователей фотографией президента Украины

07 декабря 2021, 16:35  •  325 • Политика
Международное агентство Associated Press, вероятно, хотело напугать, но насмешило пользователей Сети фотографией президента Украины Владимира Зеленского. "Сдали Зелю", - пишут пользователи.
В частности, агентство опубликовало очередную статью о "наращивании" русских войск у границ Украины и "планах Москвы вторгнуться на территорию соседа". Однако, что интересно, для оформления материала авторы выбрали фото Зеленского, когда он посещал Донбасс.
"Бидон сдал Зелю - агент Москвы", - смеётся пользователь Telegram Сергей Конюшенко
"Как фотография из "Властелина колец", воинственный хоббит", - хохочет Konstantin
"Может, это Путин поручил им постить такое? Ну, чтоб, когда начнётся, никто не паниковал особо", - иронизирует Максим.

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