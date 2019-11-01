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"Сдал, ужасно смотреть": Внешний вид Зеленского выдал его личные проблемы

01 ноября 2019, 12:39  •  76 • Политика
Психолог и физиогномист Светлана Филатова предположила, что у президента Украины из-за тяжёлой работы начались проблемы со здоровьем. По её словам, на шоумена, а ныне политика стало страшно смотреть. Организм работает на пределе, человек серьёзно устал, полагает Филатова.
Психолог и физиогномист Светлана Филатова оценила состояние президента Украины Владимира Зеленского. По её словам, даже по внешнему виду шоумена, а ныне лидера страны, видно, что ему приходится несладко.
Организм мужчины работает на пределе, убеждена врач. Ранее улыбчивый и жизнерадостный политик сдал, на него "ужасно смотреть", добавила она.
Нечто подобное наблюдалось и у бывшего лидера Незалежной к концу президентского срока, сообщают "Дни.ру".
В частности, Филатову всерьёз обеспокоили мешки под глазами у Зеленского. По её словам, это свидетельствует о проблемах со здоровьем.
"У него также образовались жуткие мешки под глазами. Причём они круговые - это самый плохой вариант", - рассказала специалист в эфире НСН.

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