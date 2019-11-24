"Сдадут страну": Путин призвал "терзать и трясти" чиновников-словоблудов

Выступая на пленарном заседании съезда партии "Единая Россия", президент страны Владимир Путин напомнил сидящим в зале о том, что статус правящей партии "заключается не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить народу России".

"Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только её, и страну сдадут", - отметил глава государства, добавив, что "такое было в нашей истории неоднократно, в том числе и в нашей новейшей истории".

Членов партии власти Путин призвал "терзать и трясти" подобных чиновников-словоблудов на местах, добиваясь того, чтобы госслужащие принимали необходимые для народа решения. Президент напомнил, что для партии власти хуже всего быть удобной для начальника любого уровня. И потребовал от присутствующих в зале самим добиваться справедливости и своими силами решать вопросы в регионах, не дожидаясь "прямой линии", во время которой народ потоком жалуется главе государства на свои насущные проблемы.

"Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь прямой линии, которая проводится у меня ежегодно", - заметил Путин.

Депутат Госдумы РФ, член президиума Генерального совета ЕР Сергей Боярский в беседе с spbdnevnik.ru отметил, что "названные сегодня тезисы и расставленные приоритеты будут ориентиром для всех партийцев".

"Откровенный, честный диалог должен привести нас к успеху", - добавил депутат.

"Если бы все так страной управляли"

Ранее военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц рассказал, о чём говорил президент в неофициальной беседе с лётчиком-героем Дамиром Юсуповым, который смог посадить самолёт на кукурузное поле и спас 200 жизней. По словам военкора "КП", после награждения Владимир Путин посетовал: жаль, что чиновники не управляют страной так, как Дамир Юсупов воздушным судном.

"Главные герои сегодняшнего награждения в Кремле. "Если бы все управляли страной, как вы самолётом, было бы здорово", - сказал Путин во время неофициального общения с мужиками после церемонии. Тут принцип известный: идём на солнце вдоль рядов кукурузы", - написал Александр Коц в своём Twitter.

До этого президент три дня подряд жёстко критиковал правительство и чиновников за странные решения. Всё началось на инвестиционном форуме "Россия зовёт", где Владимир Путин потребовал добиться увеличения реальных доходов населения. Затем президент жёстко высказался о воровстве на стройке космодрома Восточный.

Последней каплей для главы государства стала неоднозначная ситуация, сложившаяся со справками для получения водительских прав. Из-за резкого повышения цен автолюбителям пришлось стоять в огромных очередях. Глава Кремля напомнил, что МРОТ в России составляет 11 тысяч рублей.