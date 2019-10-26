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"Сдача Украины с потрохами": Кучма устроил новую истерику из-за "формулы Штайнмайера"

26 октября 2019, 16:54  •  159 • Политика
Экс-президент Украины Леонид Кучма назвал "формулу Штайнмайера" капканом для Украины. "Это вообще "сдать нас с потрохами", - заявил бывший украинский лидер.
"Формула Штайнмайера" по мирному урегулированию конфликта в Донбассе - это "сдача Украины с потрохами". Об этом заявил бывший президент Украины и глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кучма.
По его словам, внедрение формулы якобы не приведёт к миру, это лишь способ "дожать" украинцев. Кучма назвал абсурдным требование о проведении в Донбассе местных выборов до восстановления Киевом полного контроля над регионом.
"Это формула на время - политическая или такая - а вдруг мы дожмём украинцев, они на неё согласятся, и мы развернёмся... Это вообще "сдать нас с потрохами", так сказать", - цитирует путаное заявление экс-президента Украины издание "Укринформ".
Напомним, что "формула Штайнмайера" определяет порядок исполнения Минских соглашений. Согласно документу, вначале происходит прекращение огня и разведение сторон, затем предоставление Донбассу особого статуса и проведение в регионе местных выборов, а затем амнистия для всех ополченцев.
В начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал "формулу Штайнмайера", несмотря на значительное сопротивление Леонида Кучмы, а также украинских националистов и радикалов. К сожалению, исполнение формулы было сорвано находящимися в Донбассе отрядами Вооружённых сил Украины.

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