"Щоб ви поздихали, брехуни!": Зеленскому оказали "тёплый приём" в Черновцах

Инцидент произошёл во время официального визита главы государства в Черновцы. Президент выходил из отеля вместе со своим окружением, когда к нему подбежала многодетная мать, которая попросила оказать помощь с жильём. Пока Зеленский разбирался с женщиной, голос подала другая жительница Черновцов. Она громко обвинила украинского лидера в том, что народу продают баснословно дорогие лекарства от COVID.

Брехуны, душегубы! У меня муж болеет ковидом, никто не вернул деньги, всё за мой счёт! 30 тысяч гривен (81,8 тыс. рублей) ушло на лечение! Чтоб вы посдыхали, брехуны! - выкрикивала женщина.

Зеленский не стал вступать в дискуссию с недовольной гражданкой и поспешно удалился. Охрана тем временем удерживала женщину, пока глава государства не сел в машину, пишет украинский блогер Анатолий Шарий.

А вот про заокеанских друзей украинский лидер не забыл. В пятницу Зеленский опубликовал твит, в котором пожелал скорейшего выздоровления президенту США Дональду Трампу и его супруге Мелании, у которых был диагностирован COVID-19.