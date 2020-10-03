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"Щоб ви поздихали, брехуни!": Зеленскому оказали "тёплый приём" в Черновцах

03 октября 2020, 18:30  •  264 • Политика
Президенту Украины Владимиру Зеленскому оказали "тёплый приём" в Черновцах. Местные жители так насели на гаранта, что тот был вынужден сбежать, спасаясь от народного гнева. "Щоб ви поздихали, брехуни!" - послышалось вдогонку.
Инцидент произошёл во время официального визита главы государства в Черновцы. Президент выходил из отеля вместе со своим окружением, когда к нему подбежала многодетная мать, которая попросила оказать помощь с жильём. Пока Зеленский разбирался с женщиной, голос подала другая жительница Черновцов. Она громко обвинила украинского лидера в том, что народу продают баснословно дорогие лекарства от COVID.
Брехуны, душегубы! У меня муж болеет ковидом, никто не вернул деньги, всё за мой счёт! 30 тысяч гривен (81,8 тыс. рублей) ушло на лечение! Чтоб вы посдыхали, брехуны! - выкрикивала женщина.
Зеленский не стал вступать в дискуссию с недовольной гражданкой и поспешно удалился. Охрана тем временем удерживала женщину, пока глава государства не сел в машину, пишет украинский блогер Анатолий Шарий.
А вот про заокеанских друзей украинский лидер не забыл. В пятницу Зеленский опубликовал твит, в котором пожелал скорейшего выздоровления президенту США Дональду Трампу и его супруге Мелании, у которых был диагностирован COVID-19.

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