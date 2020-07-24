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"Считают, что их право распространяется на весь мир": США потребовали отчёт от российского завода

24 июля 2020, 12:05  •  55 • Политика
Российский автозавод обязали отчитываться перед США. "Американцы считают, что их право распространяется на весь земной шар", - комментирует ситуацию глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев.
В обмен на отсрочку санкций Минфин США обязал российскую группу "ГАЗ" представлять отчёты и таким образом каждый раз подтверждать независимость от Олега Дерипаски, которому принадлежит контрольный пакет акций компании. Ситуацию прокомментировал глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев.
По его словам, если раньше антироссийские санкции США имели хоть какую-то логику, то с приходом президента Дональда Трампа в Белый дом они окончательно слетели с катушек. В качестве примера Александр Разуваев приводит санкции, направленные против "Северного потока - 2", которые Вашингтон, по сути, ввёл против собственных союзников в Европе.
"Американцы считают, что их право распространяется на весь земной шар", - отметил эксперт в интервью Nation News.
Он добавил, что санкции, которыми обложили компании Олега Дерипаски, речь идёт об En+ и "Русал", - это, по сути, давление на российский суверенитет. Александр Разуваев призвал к ответным действиям со стороны Москвы.

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