"Считают, что их право распространяется на весь мир": США потребовали отчёт от российского завода

В обмен на отсрочку санкций Минфин США обязал российскую группу "ГАЗ" представлять отчёты и таким образом каждый раз подтверждать независимость от Олега Дерипаски, которому принадлежит контрольный пакет акций компании. Ситуацию прокомментировал глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев.

По его словам, если раньше антироссийские санкции США имели хоть какую-то логику, то с приходом президента Дональда Трампа в Белый дом они окончательно слетели с катушек. В качестве примера Александр Разуваев приводит санкции, направленные против "Северного потока - 2", которые Вашингтон, по сути, ввёл против собственных союзников в Европе.

"Американцы считают, что их право распространяется на весь земной шар", - отметил эксперт в интервью Nation News.

Он добавил, что санкции, которыми обложили компании Олега Дерипаски, речь идёт об En+ и "Русал", - это, по сути, давление на российский суверенитет. Александр Разуваев призвал к ответным действиям со стороны Москвы.