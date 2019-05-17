"Считаю честью": Командир чеченского отряда Росгвардии о включении в санкционный список США

В Росгвардии заверили, решение Вашингтона никак не отразиться на деятельности отряда "Терек", а также его авторитете. При этом российские силовики уверены, что подобные действия США не способствуют укреплению международных отношений в сфере борьбы с терроризмом.

Американские власти распространили санкции на чеченский специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) "Терек". В том числе под ограничения попал командир отряда Абузайд Висмурадов. В Росгвардии в свою очередь заявили, что подобные действия США не отразятся на эффективности или авторитете известного спецотряда.

"Санкции США против чеченского подразделения специального назначения "Терек" никоим образом не скажутся на эффективности деятельности его личного состава", - заявил в беседе с РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, добавив, что решение Вашингтона не подорвет высокий авторитет подразделения среди коллег и тем более не повлияет на деятельность Росгвардии в целом.

По его словам, США подобными действиями продолжают демонстрировать политику двойных стандартов, поскольку санкции в отношении спецотряда отнюдь не способствуют укреплению международного сотрудничества в борьбе с терроризмом. Руководство же Росгвардии настроено на практическое взаимодействие в этих вопросах со всеми странами, но не всегда получает "полноценную обратную связь", подчеркнул Грибакин.

Представитель ведомства считает, что громкие решения о введении санкций на Западе принимают "политиканы", причем делают это исключительно ради

сиюминутной выгоды, не задумываясь о практической эффективности таких мер, которая "на практике равна нулю".

На включение в санкционный список США отреагировал и командир чеченского спецотряда Абузайд Висмурадов.

"Если этот список состоит из врагов Америки, то считаю честью свое нахождение в нем", — заявил силовик в интервью телеканалу "Грозный".

Он также добавил, что считает санкции США "смешными", поскольку из-за них пока только заблокировали его страницу в Instagram.

Добавим, что помимо отряда "Терек", Вашингтон распространил ограничения на двух следователей по делу Сергея Магнитского — Геннадия Карлова и Елену Трикули. Новыми фигурантами американского "черного списка" также стали экс-начальник исправительной колонии №7 Сергей Коссиев и Руслан Геремеев, которого адвокаты семьи Бориса Немцова считают причастным к убийству политика.