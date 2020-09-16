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"Считайте, что клинические испытания пошли": Белоруссия приступила к тестированию российской вакцины

16 сентября 2020, 03:00  •  57 • Политика
Власти Белоруссии заявили, что приступают к тестированию российской вакцины от коронавируса. В белорусском Минздраве заявили: "Считайте, что клинические испытания пошли".
Такое заявление во вторник сделал исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич. По его словам, сперва будут осуществлены предварительные процедуры, что займёт около месяца. А уже после этого начнутся испытания на добровольцах.
Процедура испытаний начинается с момента знакомства с досье, с момента выбора центров, где они будут проходить. Считайте, что клинические испытания пошли, - цитирует Пиневича агентство "БелТА".
Руководитель белорусского Минздрава также добавил, что в тестировании российской вакцины активную роль будет играть Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении республики.
Напомним, что накануне состоялась встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. По итогам переговоров стороны договорились, что Белоруссия примет участие в третьей фазе испытаний российской вакцины "Спутник V" - единственного на сегодняшний день зарегистрированного препарата, дающего иммунитет от COVID-19.

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