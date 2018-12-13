"Считать военнопленным": Командир задержанного украинского катера выдвинул ультиматум

Командир катера ВМС Украины "Бердянск", задержанного 25 ноября в районе Керченского пролива за нарушение государственной границы, потребовал обращаться с ним и его экипажем "как с военнопленными". Об этом сообщил его адвокат.

Роман Мокряк, командир задержанного в районе Керченского пролива 25 ноября катера "Бердянск", потребовал от следствия, чтобы с ним и его экипажем "обращались как с военнопленными".

Кроме того, заявил Мокряк, он не будет давать показаний до тех пор, пока следствие не освободит его подчиненных.

"Как командир он считает, что он один отвечает за происходящее на борту, его экипаж выполнял его приказы и не может быть привлечен ни к какой ответственности", - написал на своей странице в Facebook адвокат Мокряка Илья Новиков.

Напомним, 25 ноября во время движения из Черного моря в Азовское по Керченскому проливу украинские военные корабли "Бердянск", "Яны Капу" и "Никополь" грубо нарушили российскую границу.

Суда были задержаны после того, как отказались подчиняться законным требованиям сопровождавших их катеров и кораблей погранслужбы ФСБ России и Черноморского флота РФ.

Во время задержания российские пограничники были вынуждены применить силу, однако жертв удалось избежать. При осмотре на украинских судах обнаружены не только оружие и боеприпасы, но и приказ "скрытно пройти через Керченский пролив". Расценить это иначе, как указание совершить провокацию, невозможно.