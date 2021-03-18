"Считаете ли вы Байдена мазерфакером?": Сурков ответил США на понятном языке

Бывший помощник президента России Сурков рассказал на английском языке, кем считает оскорбившего Путина Байдена.

Бывший помощник президента России Владислав Сурков ответил на заявления главы США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине. Ответ прозвучал на английском языке.

Речь идёт об интервью Байдена телеканалу ABC News. В нём американский президент утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина "убийцей". Комментарий Суркова прозвучал в том же стиле.

Вот если бы меня спросили: "Do u know that old chap Joe is mothafucka?", то я бы ответил: "Oohoo, I do",

- цитирует Telegram-канал "Чеснаков" слова Суркова.

Если перевести заявление на русский язык, то оно будет звучать примерно следующим образом: "Вы знаете, что старик Джо - ублюдок? Охохо, да, я знаю". Таким образом Сурков как бы передразнил вопрос и ответ американского лидера.