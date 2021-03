"Считаете ли вы Байдена мазерфакером?": Сурков ответил США на понятном языке

Бывший помощник президента России Владислав Сурков ответил на заявления главы США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине. Ответ прозвучал на английском языке.

Речь идёт об интервью Байдена телеканалу ABC News. В нём американский президент утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина "убийцей". Комментарий Суркова прозвучал в том же стиле.

Вот если бы меня спросили: "Do u know that old chap Joe is mothafucka?", то я бы ответил: "Oohoo, I do",