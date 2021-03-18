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"Считаете ли вы Байдена мазерфакером?": Сурков ответил США на понятном языке
18 марта 2021, 23:55 • 98 • Политика
Бывший помощник президента России Сурков рассказал на английском языке, кем считает оскорбившего Путина Байдена.
Бывший помощник президента России Владислав Сурков ответил на заявления главы США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине. Ответ прозвучал на английском языке.
Речь идёт об интервью Байдена телеканалу ABC News. В нём американский президент утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина "убийцей". Комментарий Суркова прозвучал в том же стиле.
- цитирует Telegram-канал "Чеснаков" слова Суркова.
Если перевести заявление на русский язык, то оно будет звучать примерно следующим образом: "Вы знаете, что старик Джо - ублюдок? Охохо, да, я знаю". Таким образом Сурков как бы передразнил вопрос и ответ американского лидера.
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