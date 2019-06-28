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"Считает своего президента за дурака": Высокие отношения главы государства и министра Украины оценили в Сети

28 июня 2019, 04:24  •  103 • В мире
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал объяснений от главы МИД по поводу дипломатической ноты в адрес России, которая не была с ним согласована. На эти слова Климкин ответил, что волен сам принимать подобные решения, не советуясь с главой государства. "Считает своего президента за дурака", - отреагировали в Сети.
Перепалка между украинским президентом и министром иностранных дел Украины началась после того, как Зеленский узнал об ответе дипломатов на ноту России по украинским морякам.
"И тут не вопрос в моих личных амбициях. Я объясню, к чему это привело: к тому, что я, президент Украины, узнаю информацию о наших международных шагах из интернета. Я, президент Украины, напоминаю всем, особенно господину Климкину, что в глаза не видел наш ответ на ноту России. Потому что господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины", - заявил Зеленский.
В ответ Павел Климкин сообщил, что его ведомство может отправлять дипломатические ноты России, не спрашивая мнения президента Владимира Зеленского. И даже объяснил причину, по которой не стал советоваться с главой государства: он расходится во мнениях с новым президентом Украины по вопросам противодействия "российской агрессии". Кроме того, саму ноту российского МИД он считает "ловушкой".
"К сожалению, похоже, что кто-то в офисе президента банально попался. Повестись на российский дипломатический развод — это опорочить моряков", - написал Климкин в Facebook.
Этот "диалог" в сарказмом прокомментировал автор микроблога в Twitter "Радио Стыдоба":
"Совсем даже не завуалировано министр иностранных дел считает своего президента за дурака".
Фото: Twitter/Радио Стыдоба
"Ну за дурака-то ладно, его таким многие обоснованно считают. Тут более интересен лексикон Чугункина. Настоящий министр иностранных дел", - добавил пользователь Олег Шаповалов.
"Предвыборные выкрутасы Климкина, все делается для провала партии "Слуга народа". Методы борьбы за власть все такие же - издевательские и наплевательские на людей", - отметила Tatiana-S.

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