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"Считает своего президента за дурака": Высокие отношения главы государства и министра Украины оценили в Сети
28 июня 2019, 04:24 • 103 • В мире
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал объяснений от главы МИД по поводу дипломатической ноты в адрес России, которая не была с ним согласована. На эти слова Климкин ответил, что волен сам принимать подобные решения, не советуясь с главой государства. "Считает своего президента за дурака", - отреагировали в Сети.
Перепалка между украинским президентом и министром иностранных дел Украины началась после того, как Зеленский узнал об ответе дипломатов на ноту России по украинским морякам.
В ответ Павел Климкин сообщил, что его ведомство может отправлять дипломатические ноты России, не спрашивая мнения президента Владимира Зеленского. И даже объяснил причину, по которой не стал советоваться с главой государства: он расходится во мнениях с новым президентом Украины по вопросам противодействия "российской агрессии". Кроме того, саму ноту российского МИД он считает "ловушкой".
Этот "диалог" в сарказмом прокомментировал автор микроблога в Twitter "Радио Стыдоба":
Фото: Twitter/Радио Стыдоба
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