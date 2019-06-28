"Считает своего президента за дурака": Высокие отношения главы государства и министра Украины оценили в Сети

Перепалка между украинским президентом и министром иностранных дел Украины началась после того, как Зеленский узнал об ответе дипломатов на ноту России по украинским морякам.

"И тут не вопрос в моих личных амбициях. Я объясню, к чему это привело: к тому, что я, президент Украины, узнаю информацию о наших международных шагах из интернета. Я, президент Украины, напоминаю всем, особенно господину Климкину, что в глаза не видел наш ответ на ноту России. Потому что господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины", - заявил Зеленский.

В ответ Павел Климкин сообщил, что его ведомство может отправлять дипломатические ноты России, не спрашивая мнения президента Владимира Зеленского. И даже объяснил причину, по которой не стал советоваться с главой государства: он расходится во мнениях с новым президентом Украины по вопросам противодействия "российской агрессии". Кроме того, саму ноту российского МИД он считает "ловушкой".

"К сожалению, похоже, что кто-то в офисе президента банально попался. Повестись на российский дипломатический развод — это опорочить моряков", - написал Климкин в Facebook.

Этот "диалог" в сарказмом прокомментировал автор микроблога в Twitter "Радио Стыдоба":

"Совсем даже не завуалировано министр иностранных дел считает своего президента за дурака".

Фото: Twitter/Радио Стыдоба