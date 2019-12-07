"Считает нищету и бедность своей заслугой": Делягин сравнил политику Медведева с сумасшествием

По словам экономиста Михаила Делягина, господин Медведев гордится показателями экономического роста от 1,3 до 1,5%. Однако ведущий "Мобильного Делягина" недоумевает, чем тут гордиться.

"Вот откуда берутся эти "Незнайки на Луне"? Я не понимаю. Господин Медведев учился в советской школе. Да, это юридический факультет Ленинградского госуниверситета, там много вопросов к качеству образования. Но, в конце концов, он получил диплом, "корочку", - рассуждает эксперт.

Делягин пояснил, что ВВП считается с погрешностью три процентных пункта. Иными словами, рост 1,5% - это от 1,5% спада до 4,5% роста. Во-вторых, эксперт отмечает, что не стал бы доверять данным Росстата, поскольку сами сотрудники службы признают, что у них со статистикой "всё плохо".

"Занижение инфляции примерно в два раза, по ощущениям, по оценкам, ведёт к тому, что, извините, у нас реальный экономический спад. Да, он не очень сильный, он не катастрофический, он точно 5%. Но вот этот рост, про который нам рассказывают, - на самом деле это спад", - поясняет Делягин.

Медведев же доволен, отмечает ведущий. Причём, по его мнению, премьер вполне удовлетворён и пенсионной реформой, и даже гордится тем, что удалось реализовать столь непростое решение, однако объяснить, для чего это было нужно, не может.

Делягин возмущен тем, что людей фактически продолжают наказывать за нищету и бедность, ежегодно отбирая у них так называемые пенсионные баллы.

"И люди, которые не заработают нужного количества пенсионных баллов, по безумно сложным формулам, которые каждый год, как напёрсточники, правительство их ещё и тасует, изменяет показатели, для того чтобы люди получали поменьше, - этих людей становится всё больше. Они будут получать пенсию не страховую, а социальную. Будут получать её на три года позже, а потом и на пять лет позже. И на треть меньше", - поясняет эксперт.

То есть сегодня, по его словам, на среднюю пенсию нельзя прожить, поэтому получается, что эти люди ставятся в невыносимые условия существования.

"И, судя по счастливому и довольному виду Дмитрия Анатольевича Медведева, он искренне этим гордится. И, вероятно, я думаю, судя по его виду, он искренне считает нищету и бедность людей своей заслугой. С чем мы себя и поздравляем. Потому что при таком главе правительства говорить о какой-то государственности, о какой-то демократии, о каком-то народе - нелепо. Или это оккупация. Или это сумасшествие", - делает вывод Делягин.