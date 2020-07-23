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"Считаем возмутительным": Кремль отчитал США за нападение на российских журналистов

23 июля 2020, 06:05  •  21 • Политика
В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США. "Ожидаем от американских властей принятия исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов", - заявил Песков.
Россия потребовала от США обеспечить безопасность российских журналистов, которые подверглись нападению со стороны американской полиции. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Речь идёт об инциденте в американском городе Портленде. Съёмочная группа Первого канала освещала акцию протеста в связи с убийством чернокожего подозреваемого белыми полицейскими. В какой-то момент американские стражи порядка решили, что обстановка слишком накалилась, и решили разогнать участников акции. Заодно досталось и российским журналистам.
"Считаем возмутительным нападение на российских журналистов со стороны полиции США. Ожидаем от американских властей принятия исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов и созданию надлежащих условий для свободной работы СМИ в целом", - сказал Песков в комментарии для ТАСС.
Напомним, что США и Запад в целом очень любят критиковать Россию за "жестокие" разгоны протестующих. При этом американцы в собственной стране практикуют куда боле жёсткие методы борьбы с протестующими.

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