"Считаем возмутительным": Кремль отчитал США за нападение на российских журналистов

Россия потребовала от США обеспечить безопасность российских журналистов, которые подверглись нападению со стороны американской полиции. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Речь идёт об инциденте в американском городе Портленде. Съёмочная группа Первого канала освещала акцию протеста в связи с убийством чернокожего подозреваемого белыми полицейскими. В какой-то момент американские стражи порядка решили, что обстановка слишком накалилась, и решили разогнать участников акции. Заодно досталось и российским журналистам.

"Считаем возмутительным нападение на российских журналистов со стороны полиции США. Ожидаем от американских властей принятия исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов и созданию надлежащих условий для свободной работы СМИ в целом", - сказал Песков в комментарии для ТАСС.

Напомним, что США и Запад в целом очень любят критиковать Россию за "жестокие" разгоны протестующих. При этом американцы в собственной стране практикуют куда боле жёсткие методы борьбы с протестующими.