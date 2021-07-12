"Считаем недопустимым": Захарова намекнула на причину беспорядков на Кубе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова намекнула на истинную причину беспорядков на Кубе. "Считаем недопустимым вмешательство извне", - отметила она.

Так представитель министерства прокомментировала массовые антиправительственные протесты, которые начались на Кубе. Она выразила уверенность, что кубинские власти делают всё возможное, чтобы восстановить порядок. При этом Захарова предостерегла зарубежные страны от вмешательства во внутренние дела Кубы.

Считаем недопустимым вмешательство извне во внутренние дела суверенного государства и какие-либо иные деструктивные действия, которые поощряли бы дестабилизацию обстановки на острове,

- цитирует её пресс-служба МИД России.

Напомним, на Кубе впервые за много лет произошли массовые протесты против коммунистической партии. Митингующие требуют проведения свободных выборов и решения социальных проблем.

На ситуацию уже успели отреагировать власти США. Советник президента Соединённых Штатов по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон поддерживает свободу слова и собраний на Кубе и жёстко осуждает любое насилие в отношении "мирных протестующих".

Отметим, что Гавана находится под санкциями США уже больше 60 лет. Америка, пытаясь наказать Остров свободы за "нарушение прав человека" и за поддержку неугодного Вашингтону коммунистического режима, ввела практически полное эмбарго товаров.

Добавим также, что США всегда поддерживают любые протесты, которые происходят в странах с неудобным для Штатов руководством. Так, к примеру, было во время протестов на Украине, в Белоруссии, в России и в Венесуэле.