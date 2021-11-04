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"Щит для всего СНГ от Запада": Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия укрепят группировку войск

04 ноября 2021, 19:50  •  46 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика намерена укрепить совместную с Россией группировку войск. По его словам, эта группировка является щитом, защищающим страны СНГ от Запада.
Об этом глава государства заявил, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
Как показали последние события, региональная группировка войск является надёжным щитом безопасности не только для наших стран, но и для всего постсоветского пространства. Мы не прячем намерений усилить эту группировку,
- отметил Лукашенко.
Напомним, что Россия и Белоруссия недавно завершили совместные учения "Запад-2021". В ходе этого мероприятия были отработаны шаги по отражению возможной атаки со стороны НАТО.
И Лукашенко, и президент России Владимир Путин уже неоднократно обращали внимание, что западные страны, смещая свои ракеты и военные базы всё дальше на Восток, создают огромную военную угрозу как для Москвы, так и для Минска.

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