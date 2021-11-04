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"Щит для всего СНГ от Запада": Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия укрепят группировку войск
04 ноября 2021, 19:50 • 46 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика намерена укрепить совместную с Россией группировку войск. По его словам, эта группировка является щитом, защищающим страны СНГ от Запада.
Об этом глава государства заявил, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
- отметил Лукашенко.
Напомним, что Россия и Белоруссия недавно завершили совместные учения "Запад-2021". В ходе этого мероприятия были отработаны шаги по отражению возможной атаки со стороны НАТО.
И Лукашенко, и президент России Владимир Путин уже неоднократно обращали внимание, что западные страны, смещая свои ракеты и военные базы всё дальше на Восток, создают огромную военную угрозу как для Москвы, так и для Минска.
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