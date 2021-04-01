"Счетчик взбесился": Программист вычислил "чудеса" статистики "навальнят"

Статистика сайт "Свободу Навального" подозревается в накрутках. Программист несколько дней анализировал статистику на новом сайте сторонников оппозиционера и пришел к выводу, что счетчик вел себя странно: количество пользователей могло взлететь за минуты до тысячи.

Программист, автора телеграм-канала "СЛЕГ!" внимательно проанализировал как работает статистика сайта "Свободу Навальному" и пришел к выводу, что количество людей, поддерживающих политика накручено автоматические и вручную.

Динамика регистрации новых пользователей была скачкообразной, что говорит о том, что в работу счетчика вмешивались.

Программист написал простую программу из кода в 40 строчек, который без взлома сайта и прав администратора увидеть, как работает подсчет внутренний счетчик. Утилита каждые пять минут давала запрос об изменении количества "участников" сайта "Свободу Навального".

По словам специалиста, сначала все было спокойно – 24, 25 и 26 марта. Но после счетчик взбесился 27 марта в 16:30 - кривая графика резко взлетела вверх. Почти разом зафиксировано было 110 пользователей, потом – 1 000 и в следующие пять минут – 900.

По подсчетам автора за три часа было накручено 14 736 "пользователей".

Второй всплеск был 29 марта: тогда счетчик фиксировал сотни новых пользователей. Потом активность снизилась до обычного уровня.

Эксперты говорят, что администраторы сайта прибегали к накрутке и с помощью автоматизации и делали это вручную.