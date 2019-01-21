"Счет не в их пользу": Военный эксперт о "победе" Израиля над "российским ПВО "Панцирь"

В Сети израильская сторона обнародовала видео уничтожения двух установок ПВО Сирии, одной из которых мог быть "российский комплекс ПВО "Панцирь". По крайней мере, такие заявления звучат из Израиля. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Царьградом, комментируя сказанное, подчеркнул: "Счет не в их пользу".

В ночь на 21 января израильские военные атаковали ряд объектов в Сирии. Как утверждают в Тель-Авиве, из них были выпущены "десятки ракет" по задействованным в операции самолетам. В Сети израильская сторона обнародовала видео уничтожения двух установок ПВО Сирии, одной из которых мог быть российский комплекс ПВО "Панцирь". Царьград попросил военного эксперта журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова оценить подобные сообщения представителей Израиля.

Для начала Леонков пояснил, что "неправильно говорить слово российский", поскольку "на вооружении в Сирии стоят комплексы ПВО российского производства".

"И "Панцири" у них есть, и "Буки" у них есть, М-2, есть ещё другие, и "Стрелы" есть у них, и так далее. То есть у них достаточно широкая номенклатура различных комплексов. Есть советского производства, есть российского, те кадры, которые демонстрировали израильтяне... Там, конечно, видно, что что-то уничтожается. Если мы говорим про "Панцирь", то видно, что в тот момент, когда к нему подлетала ракета, он был не в боеготовом положении, у него даже антенны не развернуты. Некоторое предположение, что, может быть, это один и тот же "Панцирь", который и в прошлый раз сбивался, уничтожали. Но это пока вилами по воде, потому что нужно все-таки дождаться официальных сообщений, было ли уничтожение подтверждено сирийской стороной. Пока официального нет, а Израиль может выдавать желаемое за действительное. А может, оно и соответствует истине, тут сложно разобраться, особенно в Москве, - добавил Леонков. - Единственное, что можно сказать, это то, что атака была, ракеты сбивали. Атака была массированная, велась с трёх направлений, и сирийские ПВО при этом отбивались всеми силами и средствами. И характер разрушений, и количество погибших говорит о том, что это был минимально достигнутый успех со стороны израильских ВВС, они потратили очень много ракет, а достигли очень малого. Если они там празднуют победу, то это... не совсем победа".

Как минимум потому, что можно хотя бы посчитать, "сколько стоили все ракеты, которые они запустили", продолжил Леонков.

"Если они всех посбивали, то, скажем, счёт не в их пользу", - резюмировал эксперт.