Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Политолог: От японских предложений России ни жарко, ни холодно
Запрет на оскорбление страны и на фейки: Госдума рекомендовала к первому чтению ...
Михеев: Украина пытается ИМИТИРОВАТЬ государство! Воскресный вечер с Соловьевым ...
Эрдоган намекнул США на необходимость материально-технической поддержки для борь...
Главная / Политика

"Счет не в их пользу": Военный эксперт о "победе" Израиля над "российским ПВО "Панцирь"

21 января 2019, 19:39  •  249 • Политика
В Сети израильская сторона обнародовала видео уничтожения двух установок ПВО Сирии, одной из которых мог быть "российский комплекс ПВО "Панцирь". По крайней мере, такие заявления звучат из Израиля. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Царьградом, комментируя сказанное, подчеркнул: "Счет не в их пользу".
В ночь на 21 января израильские военные атаковали ряд объектов в Сирии. Как утверждают в Тель-Авиве, из них были выпущены "десятки ракет" по задействованным в операции самолетам. В Сети израильская сторона обнародовала видео уничтожения двух установок ПВО Сирии, одной из которых мог быть российский комплекс ПВО "Панцирь". Царьград попросил военного эксперта журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова оценить подобные сообщения представителей Израиля.
Для начала Леонков пояснил, что "неправильно говорить слово российский", поскольку "на вооружении в Сирии стоят комплексы ПВО российского производства".
"И "Панцири" у них есть, и "Буки" у них есть, М-2, есть ещё другие, и "Стрелы" есть у них, и так далее. То есть у них достаточно широкая номенклатура различных комплексов. Есть советского производства, есть российского, те кадры, которые демонстрировали израильтяне... Там, конечно, видно, что что-то уничтожается. Если мы говорим про "Панцирь", то видно, что в тот момент, когда к нему подлетала ракета, он был не в боеготовом положении, у него даже антенны не развернуты. Некоторое предположение, что, может быть, это один и тот же "Панцирь", который и в прошлый раз сбивался, уничтожали. Но это пока вилами по воде, потому что нужно все-таки дождаться официальных сообщений, было ли уничтожение подтверждено сирийской стороной. Пока официального нет, а Израиль может выдавать желаемое за действительное. А может, оно и соответствует истине, тут сложно разобраться, особенно в Москве, - добавил Леонков. - Единственное, что можно сказать, это то, что атака была, ракеты сбивали. Атака была массированная, велась с трёх направлений, и сирийские ПВО при этом отбивались всеми силами и средствами. И характер разрушений, и количество погибших говорит о том, что это был минимально достигнутый успех со стороны израильских ВВС, они потратили очень много ракет, а достигли очень малого. Если они там празднуют победу, то это... не совсем победа".
Как минимум потому, что можно хотя бы посчитать, "сколько стоили все ракеты, которые они запустили", продолжил Леонков.
"Если они всех посбивали, то, скажем, счёт не в их пользу", - резюмировал эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

249
Источник
Похожие новости
21 января 2019, 19:40
"Снесло крышу": Появление эсминца США в Черном море вдохновило укронацистов на новые "подвиги"
21 января 2019, 01:54
Абэ готов подписать мир с Россией в обмен на Шикотан и Хабомаи - СМИ
21 января 2019, 16:24
Запрет на оскорбление страны и на фейки: Госдума рекомендовала к первому чтению новые законопроекты
Загрузка...
21 января 2019, 16:24
Эрдоган намекнул США на необходимость материально-технической поддержки для борьбы с ИГ
21 января 2019, 05:09
Буш призвал Трампа положить конец "шатдауну" после того, как ему пришлось кормить охрану за свой счет
21 января 2019, 13:09
Трамп захотел поговорить с "туристами" в Париже, оказавшимися журналистами
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
21 января 2019, 00:09
"Неправильный мальчик для битья": Германия не станет вмешивать в строительс...
21 января 2019, 13:54
Нацбатовец и садист: 5 фактов о новом кандидате в президенты Украины
21 января 2019, 11:39
"Она без чувства юмора": В России ждут, что после победы Тимошенко на выбор...
21 января 2019, 11:39
Российские военные рассказали о последствиях израильского налёта на Дамаск
21 января 2019, 08:24
″Энергонезалежность″ Украины с четырех шагов: Гройсман поставил условия
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2019, 16:24
"Она готова умереть": скандалистку Елену Бойко выгнали из России
17 января 2019, 10:24
Амазонские дельфины получили статус "вымирающих" животных
17 января 2019, 03:54
"Двенадцатикратный рост стоимости": МВФ заставит украинцев платить по 12 гривен за кубометр газа
19 января 2019, 16:24
Корабли США перекроют Северный морской путь. При определённых условиях
18 января 2019, 02:39
Не успеем повоевать: в Латвии рассказали о конфликте с Россией
16 января 2019, 05:09
Он вообще уже никому не президент: Эксперт раскрыл, почему "забастовка" в рядах ВСУ может быть не последней
16 января 2019, 18:09
"Мы еще и Германию хотим захватить": Лавров шуткой ответил на оговорку немецкой журналистки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.