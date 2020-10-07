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"Щенок Путина"? Президент России оценил оскорбительные дебаты в США

07 октября 2020, 15:05  •  128 • Политика
Владимир Путин по просьбе журналистов высказался о дебатах в США, где в том числе использовалась оскорбительная риторика, затрагивающая и Россию. Как известно, Байден назвал Трампа "щенком Путина".
Президент России Владимир Путин по просьбе журналистов оценил отношения с США, а также высказался о прошедших дебатах кандидатов в президенты - действующего лидера страны Дональда Трампа и его конкурента Джо Байдена. Как известно, дебаты прошли в хамской манере. Не обошлось и без привлечения русской темы. Например, Джо Байден назвал Трампа "щенком Путина". Президент России коротко оценил сказанное:
Это проявление уровня политической культуры или отсутствия таковой, - сказал Владимир Путин.
В целом, Владимир Путин считает, что попытки унизить президента США таким образом, обвиняя в связях с Россией, в конечном счёте "льют воду на мельницу Москвы".
Отношения с США тем временем обостряются всё больше, причём наши так называемые партнёры не реагируют на российские инициативы о совместной работе, добавил президент. В частности, нет ответа о сотрудничестве в сфере информационной безопасности. Зато претензий к России хоть отбавляй, в том числе "по поводу нашей якобы гиперактивности в информационной сфере, о вмешательстве в выборы". Никаких оснований под собой подобные обвинения не имеют.

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