"Щенок Путина" - это ширма, заваруха впереди: У Норкина раскрыли двойное дно дебатов в США

На протяжении часа президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты Джо Байден оскорбляли друг друга в ходе дебатов. После вмешался модератор и попросил собеседников быть сдержаннее. Но к этому моменту зрители уже сложили своё мнение о политиках.

Американские аналитики охарактеризовали дебаты, как "бардак", "хаос" или, например, "худшие в истории". И возмущение вполне объяснимо.

"Может, заткнёшься, парень? - так Байден в очередной раз перебил Трампа. - Очень сложно вставить слово с этим клоуном".

В долгу не остался и Трамп: "Ты только что использовал слово "умный"? Ты был среди худших учеников в классе. Не используй это слово при мне, Джо".

Безусловно, дискуссия дошла и до России. Джо Байден заявил, что на протяжении своей карьеры противостоял президенту РФ Владимиру Путину. А Трамп нет. Дальше последовало оскорбление. "Щенок Путина" - так Байден назвал оппонента. И именно на этот тезис, естественно, обратили внимание многие.

В том числе о сказанном вспомнили в эфире у Андрея Норкина в программе "Место встречи" на НТВ. Один из политических экспертов предположил, что за яркими высказываниями многие не увидели главного: той самой бомбы, которая уже заложена под выборы. Ведь сейчас в США разрешено голосовать по почте. И, судя по тону дебатов и критики этой выборной системы, кандидаты постараются использовать спорный момент, чтобы опротестовать результаты выборов. Вот тогда и начнётся заваруха. А это значит, что уже сейчас в политическом истеблешменте США есть те, кому выгодна дестабилизация после окончания голосования.