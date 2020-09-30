|
"Щенок Путина" - это ширма, заваруха впереди: У Норкина раскрыли двойное дно дебатов в США
30 сентября 2020, 19:55 • 30 • Политика
В американском Кливленде прошли первые предвыборные теледебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Дискуссия о политических вопросах быстро вышла из-под контроля и превратилась в склоку с обзывательствами - от "щенка Путина" до просто "клоуна". Между тем в эфире у Андрея Норкина предположили, что "щенок Путина" - это лишь ширма, а главная заваруха впереди.
На протяжении часа президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты Джо Байден оскорбляли друг друга в ходе дебатов. После вмешался модератор и попросил собеседников быть сдержаннее. Но к этому моменту зрители уже сложили своё мнение о политиках.
Американские аналитики охарактеризовали дебаты, как "бардак", "хаос" или, например, "худшие в истории". И возмущение вполне объяснимо.
"Может, заткнёшься, парень? - так Байден в очередной раз перебил Трампа. - Очень сложно вставить слово с этим клоуном".
В долгу не остался и Трамп: "Ты только что использовал слово "умный"? Ты был среди худших учеников в классе. Не используй это слово при мне, Джо".
Безусловно, дискуссия дошла и до России. Джо Байден заявил, что на протяжении своей карьеры противостоял президенту РФ Владимиру Путину. А Трамп нет. Дальше последовало оскорбление. "Щенок Путина" - так Байден назвал оппонента. И именно на этот тезис, естественно, обратили внимание многие.
В том числе о сказанном вспомнили в эфире у Андрея Норкина в программе "Место встречи" на НТВ. Один из политических экспертов предположил, что за яркими высказываниями многие не увидели главного: той самой бомбы, которая уже заложена под выборы. Ведь сейчас в США разрешено голосовать по почте. И, судя по тону дебатов и критики этой выборной системы, кандидаты постараются использовать спорный момент, чтобы опротестовать результаты выборов. Вот тогда и начнётся заваруха. А это значит, что уже сейчас в политическом истеблешменте США есть те, кому выгодна дестабилизация после окончания голосования.
30
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 сентября 2020, 23:20
|
26 сентября 2020, 00:25
|
26 сентября 2020, 16:55
|
24 сентября 2020, 04:25
|
24 сентября 2020, 02:35
|
28 сентября 2020, 00:05
|
26 сентября 2020, 09:35