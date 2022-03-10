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"Щелчком двух пальцев": Лавров начистоту высказался о "надёжности" Запада
10 марта 2022, 14:05 • 127 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров уверен, что после завершения спецоперации на Украине наша страна выйдет из кризиса с оздоровившимся сознанием и не будет иллюзий насчёт сотрудничества с Западом и "надёжности" его как партнёра. "Где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано просто щелчком двух пальцев", - возмутился министр.
Во время пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой глава МИД России Сергей Лавров высказал уверенность в том, что наша страна выйдет из кризиса с оздоровившимся сознанием.
"У нас уже не будет никаких иллюзий, что Запад может быть надёжным партнёром, - высказал свою точку зрения министр, - что Запад, когда говорит про свои ценности, верит в свои заклинания, что Запад предаст в любой момент кого угодно и предаст свои собственные ценности".
Лавров резко высказался в адрес коллективного Запада, который в открытую попрал и презумпцию невиновности, и право частной собственности.
"Где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано просто щелчком двух пальцев, - негодует Лавров. - Где это видано, чтобы презумпция невиновности была просто проигнорирована и грубейшим образом нарушена".
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