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"Ще не вмерла": Леонков рассказал об истинной роли Украины в НАТО
08 июня 2021, 16:50 • 169 • Политика
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал об истинной роли Украины в НАТО. По его словам, слова украинского гимна "Ще не вмерла" появились не просто так.
США не собираются предоставлять Украине членство в НАТО, поскольку приготовили для неё иную роль, считает эксперт. Об этом, в частности, свидетельствует то, что Вашингтон опроверг заявление Киева о готовности дать Украине план действий по членству в НАТО.
Ещё одним красноречивым сигналом стало упоминание Украины в стратегии "НАТО-2030" только в качестве постоянной повестки альянса. А в оборонном планировании военного блока страна вообще не фигурирует, отмечает специалист. Всё это говорит о том, что Украина нужна Западу только как средство давления на Россию. Поэтому ни о каком членстве в НАТО речи не идёт.
Так он прокомментировал сообщение Telegram-канала "Легитимный", который утверждает, ссылаясь на источники, что украинские власти решили заморозить конфликт в Донбассе, выбрав карабахско-приднестровский сценарий. Киев боится разворачивать большую войну, поскольку это опасно и дорого. Но и выполнять Минские соглашения он не собирается. Ведь в этом случае националисты и сторонники партии войны могут устроить новый госпереворот.
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