Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Предвыборные сосиски. Исход парламентских выборов в Польше
"Расчеловечивание": Гаспарян показал, как ополченцев Донбасса на Украи...
"Дальше будут диверсионные высадки": В Госдуме отреагировали на олимпи...
Всех троих - в Донбасс на передовую: Поглумившихся ради денег над смертью Гиви и...
Главная / Политика

"Щаззз!": Вассерман сорвался на "крик", говоря о Киеве

18 октября 2019, 13:54  •  274 • Политика
Политический эксперт Анатолий Вассерман весьма четко высказал свое мнение о том, будут ли выполнены Минские соглашения украинской стороной. "Щаззз!" - пишет телеведущий и фактически срывается на "крик", говоря о Киеве и об украинской позиции по Минским договоренностям.
"Есть такая профессия - украинец. Освоить несложно: хватит ненависти ко всему русскому в себе и вокруг себя да мантр о стране-агрессоре и временно оккупированных (так в Киеве называют Крым, отказываясь признавать результаты референдума 2014 года. - Ред.) территориях", - высказал свое мнение на РЕН ТВ телеведущий, политический эксперт Анатолий Вассерман.
Он напомнил, что буквально на этой неделе "уличные "патриоты" пообещали оторвать Зеленскому голову за исполнение "формулы Штайнмайера". "Что же тот сделал в ответ? - задается вопросом эксперт. - Показал нацменьшинству кукиш и начал выполнять взятые на себя обязательства? И принес стране долгожданный мир?" Вассерман еще раз напомнил, что именно за мир, по сути, и голосовали в стране.
"Щаззз! - резко отвечает Вассерман и даже срывается на "крик", перейдя на написание букв caps lock: - Уже к пятнице всем стало понятно: НИКАКИХ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ КИЕВ ИСПОЛНЯТЬ НЕ ЖЕЛАЕТ!"
Эксперт привел в качестве подтверждения список предварительных требований, которые украинская сторона "выкатила" ДНР и ЛНР уже после того, как подписала "формулу Штайнмайера".
"Киевские хотелки начинаются с условия "розпуск квазіугруповань Л/ДНР", - перечисляет Вассерман. - Уж и не говорю о нелепом слове "квазигруппировки".
При этом он задает весьма резонный и логичный вопрос Киеву о возможности распустить народные республики. Можно ли этот процесс вообще запустить? Ведь "на то они и народные, и самопровозглашенные - то есть ни на чью милость не надеющиеся", весьма доходчиво объясняет политический эксперт, добавив, что, согласно условиям Минских соглашений, ДНР и ЛНР могут войти в состав Незалежной при ключевом условии: когда Украина "примет закон об их правах", согласованный прежде с республиками.
"Не нравится? Незачем государственные перевороты учинять", - жестко отрезал Вассерман.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



274
Источник
Похожие новости
18 октября 2019, 13:54
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
18 октября 2019, 13:54
Народный бунт в Эквадоре подняли русские? В МВД страны выступили с провокационным заявлением
18 октября 2019, 04:09
Стратегия США - брать и кидать своих союзников: Эксперты дали оценку ссоре Трампа с Эрдоганом
18 октября 2019, 08:39
Горбачев рассказал о своих письмах Путину и Макрону
17 октября 2019, 21:39
Совфед предложит России дорожную карту в сфере кибербезопасности
18 октября 2019, 13:54
"Щаззз!": Вассерман сорвался на "крик", говоря о Киеве
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 октября 2019, 07:24
Прорвали оборону: "Столица боевиков" покорилась сирийским военным. Впервые ...
18 октября 2019, 00:54
Табка не наша: курды блокировали военных России в Сирии
18 октября 2019, 02:24
«Тот Киев снова возвращается!»: Борис Корчевников рассказал о тёплом приеме на Украин...
18 октября 2019, 10:39
Встреча "в трусах": Чем занимаются на заседаниях депутаты Верховной рады Ук...
18 октября 2019, 07:24
"От нас - один залп, ну а Прибалтика пусть стирает носки солдатам США": Экс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 октября 2019, 04:39
Саудовские чиновники передавали Путину документы только правой рукой
15 октября 2019, 14:24
"Дотявкаетесь! Автобан построим Москва - Одесса через Киев!": Укронацистов тонко осадили в Twitter
13 октября 2019, 16:54
Ликвидация нацистов украинским спецназом: ВСУ пытаются замалчивать убийство мешавших разведению сил
18 октября 2019, 00:54
Табка не наша: курды блокировали военных России в Сирии
13 октября 2019, 00:39
Перебил провокационным вопросом: В Японии заявили, что американские ПРО бесполезны против ракет России
15 октября 2019, 04:39
"Давайте уже, не тормозите": Украинские нацисты в Киеве не стали делать подарок Донбассу
16 октября 2019, 01:39
Записки киевлянки: «Мира не хотим, но с Россией воевать не можем»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.