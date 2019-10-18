"Щаззз!": Вассерман сорвался на "крик", говоря о Киеве

"Есть такая профессия - украинец. Освоить несложно: хватит ненависти ко всему русскому в себе и вокруг себя да мантр о стране-агрессоре и временно оккупированных (так в Киеве называют Крым, отказываясь признавать результаты референдума 2014 года. - Ред.) территориях", - высказал свое мнение на РЕН ТВ телеведущий, политический эксперт Анатолий Вассерман.

Он напомнил, что буквально на этой неделе "уличные "патриоты" пообещали оторвать Зеленскому голову за исполнение "формулы Штайнмайера". "Что же тот сделал в ответ? - задается вопросом эксперт. - Показал нацменьшинству кукиш и начал выполнять взятые на себя обязательства? И принес стране долгожданный мир?" Вассерман еще раз напомнил, что именно за мир, по сути, и голосовали в стране.

"Щаззз! - резко отвечает Вассерман и даже срывается на "крик", перейдя на написание букв caps lock: - Уже к пятнице всем стало понятно: НИКАКИХ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ КИЕВ ИСПОЛНЯТЬ НЕ ЖЕЛАЕТ!"

Эксперт привел в качестве подтверждения список предварительных требований, которые украинская сторона "выкатила" ДНР и ЛНР уже после того, как подписала "формулу Штайнмайера".

"Киевские хотелки начинаются с условия "розпуск квазіугруповань Л/ДНР", - перечисляет Вассерман. - Уж и не говорю о нелепом слове "квазигруппировки".

При этом он задает весьма резонный и логичный вопрос Киеву о возможности распустить народные республики. Можно ли этот процесс вообще запустить? Ведь "на то они и народные, и самопровозглашенные - то есть ни на чью милость не надеющиеся", весьма доходчиво объясняет политический эксперт, добавив, что, согласно условиям Минских соглашений, ДНР и ЛНР могут войти в состав Незалежной при ключевом условии: когда Украина "примет закон об их правах", согласованный прежде с республиками.

"Не нравится? Незачем государственные перевороты учинять", - жестко отрезал Вассерман.