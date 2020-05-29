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"Счастливые" сирийские дети забросали камнями американские броневики

29 мая 2020, 16:55  •  85 • Политика
Группа "счастливых" сирийских детей забросала американскую автоколонну камнями, мешая ей проехать по шоссе. Видео, снятое информагентством North, выложил в Twitter пользователь с ником Last Defender.
На кадрах ролика видны американские бронемашины, которые медленно движутся по шоссе, чтобы не задавить гражданских, и отчаянно сигналят. Обступившие броневики сирийские дети тем временем забрасывают американцев камнями, наглядно демонстрируя своё отношение к "освободителям".
"Американские военные силы атакованы "очень счастливыми" сирийцами", - прокомментировал видео Last Defender.
Скриншот: Twitter/@LastDef
Напомним, что США находятся на сирийской земле незаконно. У страны нет ни мандата Совбеза ООН, разрешающего военную операцию, ни разрешения официального Дамаска. Долгое время Вашингтон объяснял своё военное присутствие необходимостью борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (экстремистская организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). Однако президент США Дональд Трамп ещё в 2017 году объявлял о полном разгроме боевиков ИГ в Сирии.
В конце 2019 года США вывели основную часть войск из Сирии, однако при этом оставили часть сил, чтобы "охранять" захваченные курдами нефтяные поля от террористов. Официальный Дамаск в свою очередь обвиняет американских военных в том, что они захватили месторождения и незаконно вывозят сирийскую нефть за границу.

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