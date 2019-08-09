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"Счастливого плавания": Американцев тронула записка советского моряка возрастом 50 лет
09 августа 2019, 20:09 • 54 • В мире
Житель Аляски Тайлер Иванофф поделился в своём Facebook фотографией записки, которую он нашёл в стеклянной бутылке на берегу посёлка Шишмарёв (относится к зоне переписи населения Ном американского штата Аляска). Послание датировано 1969 годом и содержит пожелание "счастливого плавания".
По словам аляскинца, он нашёл бутылку во время ежедневного сбора плавника для костра. Вскрыв бутылку, Тайлер увидел, что письмо написано на русском языке, и выложил в соцсеть, чтобы её помогли перевести.
Содержание записки оказалось таким: "Сердечный привет от русского флота Дальне-Восточного пароходства. Флот. В.Р.Х.Ф. из п/б "Сулак". Приветствую Вас, кто найдет эту бутылку. Просим сообщить по адресу гор. Владивосток-43 В.Р.Х.Ф. п/б "Сулак" всему экипажу. Желаем вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания".
Записка датирована 20 июнем 1969 года.
"Я бы очень хотел передать привет автору письма и сообщить, что я нашёл его послание", - сказал Тайлер Иванофф.
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