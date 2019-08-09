Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вся ПРАВДА о захвате российских танкеров! Что от нас скрывают?
Новая провокация Японии: Курилы на карте Олимпиады-2020. Россия ждет извинений Я...
На Украине объяснили допуск российского самолёта вопреки запрету
«Подчёркивает важность инфраструктуры»: почти 60% туристов приехали в Крым по мо...
Главная / В мире

"Счастливого плавания": Американцев тронула записка советского моряка возрастом 50 лет

09 августа 2019, 20:09  •  54 • В мире
Житель Аляски Тайлер Иванофф поделился в своём Facebook фотографией записки, которую он нашёл в стеклянной бутылке на берегу посёлка Шишмарёв (относится к зоне переписи населения Ном американского штата Аляска). Послание датировано 1969 годом и содержит пожелание "счастливого плавания".
По словам аляскинца, он нашёл бутылку во время ежедневного сбора плавника для костра. Вскрыв бутылку, Тайлер увидел, что письмо написано на русском языке, и выложил в соцсеть, чтобы её помогли перевести.
Содержание записки оказалось таким: "Сердечный привет от русского флота Дальне-Восточного пароходства. Флот. В.Р.Х.Ф. из п/б "Сулак". Приветствую Вас, кто найдет эту бутылку. Просим сообщить по адресу гор. Владивосток-43 В.Р.Х.Ф. п/б "Сулак" всему экипажу. Желаем вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания".
Записка датирована 20 июнем 1969 года.
"Я бы очень хотел передать привет автору письма и сообщить, что я нашёл его послание", - сказал Тайлер Иванофф.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
09 августа 2019, 00:24
Четыре снаряда РСЗО: боевики попытались напасть на авиабазу Хмеймим в Сирии
09 августа 2019, 10:24
Нацразведку США возглавит борец с террористами? Трамп назвал имя кандидата
09 августа 2019, 03:39
«На стороне тёмных сил»: почему демократы обвиняют Трампа в разжигании расовой ненависти
09 августа 2019, 03:39
«Наблюдательный плацдарм»: зачем Вашингтон развивает стратегическое сотрудничество с Монголией
09 августа 2019, 20:09
Япония «присвоила» себе Курилы накануне Олимпиады-2020
09 августа 2019, 20:09
"Счастливого плавания": Американцев тронула записка советского моряка возрастом 50 лет
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 августа 2019, 10:09
США наносят удар по ЦБ России и Фонду национального благосостояния: Минфин разъяснил охват новых санкций
08 августа 2019, 03:24
На Украине теперь один жених на десять невест. Все уехали на заработки или на войну
03 августа 2019, 04:54
"Кому совсем не повезет – станет сакральной жертвой": Молодежи раскрыли неприглядную подноготную митингов оппозиции
07 августа 2019, 09:39
Кто скрывает правду об MH17? Немецкий детектив готов назвать имя России
03 августа 2019, 04:54
"Киев хотел доминировать, не развивая": Швейцарский журналист разложил по полочкам, почему Крым никогда не вернется в Украину
06 августа 2019, 10:54
"Россия прогнала с Черного моря": Украинский политолог пожаловался на провальные учения с НАТО
07 августа 2019, 09:39
"Ни у кого не осталось иллюзий": Военкор о подготовке Киевом нового наступления в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.