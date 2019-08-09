"Счастливого плавания": Американцев тронула записка советского моряка возрастом 50 лет

По словам аляскинца, он нашёл бутылку во время ежедневного сбора плавника для костра. Вскрыв бутылку, Тайлер увидел, что письмо написано на русском языке, и выложил в соцсеть, чтобы её помогли перевести.

Содержание записки оказалось таким: "Сердечный привет от русского флота Дальне-Восточного пароходства. Флот. В.Р.Х.Ф. из п/б "Сулак". Приветствую Вас, кто найдет эту бутылку. Просим сообщить по адресу гор. Владивосток-43 В.Р.Х.Ф. п/б "Сулак" всему экипажу. Желаем вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания".

Записка датирована 20 июнем 1969 года.

"Я бы очень хотел передать привет автору письма и сообщить, что я нашёл его послание", - сказал Тайлер Иванофф.