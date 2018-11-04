"Счастье было недолгим": Гаспарян об аресте украинскими властями сухогруза с украинским экипажем

Политолог Армен Гаспарян прокомментировал конфуз украинских властей, которые объявили об аресте в Мариуполе "российского сухогруза", у которого оказался украинский экипаж.

Политолог и публицист Армен Гаспарян прокомментировал конфуз украинских властей, которые торжественно отчитались об аресте «российского сухогруза» в Мариуполе, который оказался бельгийским судном с украинским экипажем.

«Счастье пациентов было недолгим. Продолжился безостановочный ход колеса зрадаперемоги», - отметил Гаспарян в "Твиттере".

Об аресте судна, перевозившего груз металла, ранее объявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он утверждал, что на борту сухогруза находилась продукция «захваченного оккупантами завода».

Однако выяснилось, что капитан и все остальные члены команды сухогруза являются гражданами Украины, на борту находился только один гражданин России — второй помощник капитана. Сухогруз, который шел под флагом Либерии, принадлежит бельгийской компании, как и находящийся на борту груз.