|
"Счастье было недолгим": Гаспарян об аресте украинскими властями сухогруза с украинским экипажем
04 ноября 2018, 14:39 • 263 • Политика
Политолог Армен Гаспарян прокомментировал конфуз украинских властей, которые объявили об аресте в Мариуполе "российского сухогруза", у которого оказался украинский экипаж.
Политолог и публицист Армен Гаспарян прокомментировал конфуз украинских властей, которые торжественно отчитались об аресте «российского сухогруза» в Мариуполе, который оказался бельгийским судном с украинским экипажем.
«Счастье пациентов было недолгим. Продолжился безостановочный ход колеса зрадаперемоги», - отметил Гаспарян в "Твиттере".
Об аресте судна, перевозившего груз металла, ранее объявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он утверждал, что на борту сухогруза находилась продукция «захваченного оккупантами завода».
Однако выяснилось, что капитан и все остальные члены команды сухогруза являются гражданами Украины, на борту находился только один гражданин России — второй помощник капитана. Сухогруз, который шел под флагом Либерии, принадлежит бельгийской компании, как и находящийся на борту груз.
Подпишитесь на нас
263
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
03 ноября 2018, 02:54
|
03 ноября 2018, 11:24
|
30 октября 2018, 13:54
|
01 ноября 2018, 02:09
|
31 октября 2018, 19:39
|
29 октября 2018, 18:39
|
03 ноября 2018, 01:09