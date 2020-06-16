"Сбылись мечты Троцкого": Сатановский предсказал бунтующим США судьбу России в 1917-м

По его словам, Госдепартамент США натренировался на "цветных революциях", майданах и арабской весне и теперь хочет "почморить" республиканцев. Однако эти политические игры могут дорого обойтись Вашингтону.

Тормознула, конечно, мировая революция лет на сто, а так - сбылись мечты Троцкого. Так Штаты и Европу колбасит. Наверное, пора. Цикл замыкается. Исторический цикл, - пишет Сатановский в своём Telegram-канале Армагеддоныч.

Эксперт обратил внимание на то, что в Америке сложилась такая же ситуация, какая была в России во время революции 1917 года. В верхушке страны - двоевластие, полицию распускают или она расходится сама, люди устраивают погромы, чиновники становятся на колени и аплодируют вандалам, которые роняют памятники. Сатановский выразил надежду на то, что, пережив этот кризис, Америка "поумнеет" и перестанет "лезть в каждую дырку" со своей "демократией".