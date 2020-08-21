"СБУ в ярости после провала операции": Генерал-майор ФСБ в отставке о попытке похищения в Москве

Семь человек задержаны за попытку выкрасть одного из лидеров народного ополчения Донбасса. Спецоперацию по пресечению действий злоумышленников провели сотрудники ФСБ. А организовали похищение спецслужбы Украины, пояснили в Центре общественных связей. Лидер народного ополчения находился в России. Более того, при том, что операцией руководили с территории Украины, реализовать план должны были российские граждане.

Как отметил в беседе с Царьградом генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, по всей видимости, российские граждане участвовали в этой спецоперации не в силу какой-то особенной идеологии. Вероятно, тут был коммерческий интерес. В целом же, говоря об обострении ситуации с точки зрения реализации последних планов СБУ на территории России и соседних государств, Михайлов добавил:

"СБУ в ярости после провала операции. Мерзкой и провокационной, с попыткой столкнуть нас лбами с Белоруссией. Мне думается, что нам надо и её (СБУ. - Ред.) объявить террористической организацией, так как за ней уже тянется шлейф политических убийств людей, которые защищали свои дома. То, что СБУ сегодня делает ставку на уголовный элемент, не случайно. Во-первых, она сама уже переполнена преступниками. Во-вторых, иных возможностей, чтобы проводить грязные операции, у неё нет. В-третьих, именно преступные группировки интернациональны. И если у спецслужб много ограничений в возможностях проведения операций за границей, то для бандитов границ не существует".

Пока неясно, по какой статье будут квалифицировать дело в дальнейшем. Например, будет ли это измена Родине. Однако Михайлов полагает, что в любом случае бороться с подобными преступлениями надо активно и жёстко.

"То, что случилось, яркое тому подтверждение. И мы понимаем, что борьба с оргпреступностью у нас должна только усиливаться. Сегодня ОПГ похищают для наших противников людей, а завтра будут свергать строй. Чистить и чистить..." - резюмировал Михайлов.