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"Сбить самолёт приказали в Кремле": СБУ спустя 5 лет обвинила Россию в крушении Ил-76 под Луганском

14 июня 2019, 21:54  •  100 • Политика
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе. Украинская спецслужба утверждает, что у неё есть "неопровержимые доказательства", что решение об уничтожении самолёта приняли в Кремле. Сами доказательства представлены не были.
Служба безопасности Украины (СБУ) спустя 5 лет после крушения украинского военного транспортного самолёта Ил-76 в Донбассе обвинила в произошедшем Россию. Соответствующее сообщение появилось на сайте спецслужбы.
В нём утверждается, что решение сбить украинский военный транспортник якобы приняли в Кремле. А непосредственным исполнителем выступило "внештатное подразделение главного управления Генштаба Вооружённых сил России". Так СБУ называет частную военную компанию Вагнера (ЧВК Вагнера).
В сообщении подчёркивается, что украинская спецслужба обладает неопровержимыми доказательствами. Однако ни одно из этих доказательств, как обычно, приведено не было.
Напомним, что речь идёт об украинском военном транспортном самолёте, который был сбит под Луганском 14 июня 2014 года. Ответственность за это взяли на себя ополченцы ЛНР. Уничтожение самолёта стало ответом на авиаудар по Луганской ОГА 2 июня. При этом ополченцы заранее предупредили украинских военных, что любой украинский самолёт над ЛНР будет сбиваться.

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