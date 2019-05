"Сбить, а потом принести извинения": Американским военным дали "совет", как вести себя с самолетами ВКС России

О том, что четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС выполняли 12-часовой полет над Чукотским, Беринговым и Охотскими морями, сообщало и Министерство обороны России. Оборонное ведомство указало, что время от времени российские самолеты сопровождали американские истребители F-22.

NORAD в своем микроблоге в Twitter разместил соответствующее сообщение об этих "перехватах".

Второй твит ведомства сообщил о том, что NORAD "всегда начеку и защищает безопасность граждан США от любых угроз".

Our ability to deter and defeat threats to our citizens and vital infrastructure starts with detecting, tracking, and positively identifying aircraft our airspace. We are on alert 24 hours a day, seven days a week, 365 days a year - Gen. O'Shaughnessy, Commander NORAD