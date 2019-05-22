"Сбить, а потом принести извинения": Американским военным дали "совет", как вести себя с самолетами ВКС России

О том, что четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС выполняли 12-часовой полет над Чукотским, Беринговым и Охотскими морями, сообщало и Министерство обороны России. Оборонное ведомство указало, что время от времени российские самолеты сопровождали американские истребители F-22.

NORAD в своем микроблоге в Twitter разместил соответствующее сообщение об этих "перехватах".

"Истребители NORAD перехватили российские бомбардировщики и истребители, вошедшие в зону ПВО на Аляске 20 мая. Два Ту-95 были перехвачены двумя F-22; вторая группа из двух Ту-95 и двух Су-35 была перехвачена позже еще двумя F-22", - говорится в сообщении в официальном микроблоге в NORAD.

Второй твит ведомства сообщил о том, что NORAD "всегда начеку и защищает безопасность граждан США от любых угроз".

Our ability to deter and defeat threats to our citizens and vital infrastructure starts with detecting, tracking, and positively identifying aircraft our airspace. We are on alert 24 hours a day, seven days a week, 365 days a year - Gen. O'Shaughnessy, Commander NORAD — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) 21 мая 2019 г.

Этот твит активно комментировали американские пользователи Twitter. Если одни благодарили ВВС США за бдительность, то другие давали советы, некоторые из них были довольно провокационными.

К примеру, Jim Feely написал в комментариях: "Сбить, а затем принести официальные объяснения".

Пользователь rick также заявил, что Россия в последние пять лет была "более антагонистичной и враждебной, чем любая другая страна на планете", а в пример привел ситуацию на Украине.

Другие говорили о "реальной опасности". Так, Keit Lavery сообщила, что "вернулась холодная война, но она может перейти в горячую фазу". Ее поддержал The Duke, который назвал происходящее "играми холодной войны".