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"Сбили по ошибке": Пентагон уже решил, кто виноват в крушении украинского Boeing 737

10 января 2020, 02:40  •  85 • Политика
Пентагон считает, что украинский "Боинг" был сбит средствами противовоздушной обороны Ирана по ошибке, сообщает Newsweek. В частности, речь идёт о зенитной ракете ЗРК "Тор".
Украинский авиалайнер Boeing 737, потерпевший крушение в Иране, был сбит российской зенитной ракетой ЗРК "Тор", принадлежащей иранским силам ПВО. Такого мнения придерживаются в Пентагоне, сообщает американский журнал Newsweek.
Согласно источникам издания в военном ведомстве США, украинский самолёт был сбит иранскими средствами ПВО по ошибке. При этом отмечается, что для уничтожения самолёта была использована российская зенитная ракета ЗРК "Тор".
"США зарегистрировали сигнал включения иранского радара, а также зафиксировали две вспышки пуска ракет, вероятно ЗРК «Тор», после чего последовала инфракрасная вспышка от взрыва", - написал в Twitter корреспондент CBS News Крис Ван Клейв.
Эту же версию высказали эксперты компании IHS Markit, изучив фотографии, предположительно снятые на месте крушения Boеing 737. Украина также не осталась в стороне и обвинила в случившейся трагедии российскую ракету.
В то же время спецслужбы США, Канады и Европы склоняются к версии о технической неисправности самолёта. Об этом сообщило агентство Reuters. Российские эксперты предлагают дождаться расшифровки чёрных ящиков самолёта, прежде чем спекулировать о причинах катастрофы.
"Главное, пока нет расшифровок чёрных ящиков, сейчас можно говорить всё что угодно", - сказал Царьграду бывший конструктор ОКБ "Сухой" Вадим Лукашевич.
Напомним, что авиакатастрофа случилась в ночь с 7 на 8 января. Самолёт Boeing 737, осуществлявший рейс Тегеран - Киев, рухнул на землю всего через несколько минут после вылета из аэропорта. Жертвами катастрофы стали свыше 170 пассажиров и членов экипажа.

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